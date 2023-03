Belén Rodriguez torna sui social con Santiago: look casual per il weekend in famiglia Belén Rodriguez si è presa una pausa dal social, poi è tornata per condividere coi follower alcuni momenti della reunion di famiglia sul lago di Como.

A cura di Giusy Dente

Per alcuni giorni Belén Rodriguez è stata insolitamente assente dai social. La showgirl ha l'abitudine di portare con sé fan e follower nella sua quotidianità familiare e lavorativa: ama condividere con loro i dietro le quinte dei programmi televisivi, i viaggi, i momenti di relax, gli shooting fotografici, gli incontri con le persone care, le foto coi figli. La pausa dai social è arrivata in un momento particolare: l'assenza da Le Iene, giustificata con motivi di salute. Qualcuno si è preoccupato per questo silenzio prolungato e ci ha pensato Veronica Cozzani a rispondere ai commenti pungenti degli hater al posto della figlia. Poi l'argentina è tornata su Instagram per un'occasione speciale: la reunion di famiglia al compleanno di Cecilia Rodriguez.

Belén Rodriguez al compleanno di sua sorella Cecilia

Cecilia Rodriguez ha compiuto 33 anni e per l'occasione ha voluto intorno a sé tutte le persone più importanti della sua vita. Ha riunito il fidanzato (promesso sposo, visto che c'è stata la proposta di matrimonio) e la famiglia sul lago di Como. Qui si sono svolti i festeggiamenti casalinghi tra palloncini, musica e l'immancabile torta con le candeline da spegnere. La festeggiata ha scelto un look comodo, ma impreziosito da coroncina e boa di piume. Come la festeggiata anche gli invitati hanno messo da parte cravatte, tacchi, abiti griffati e vestiti chic, prediligendo tenute sportive e casual. Vale anche per Belén!

Belén e Santiago in tenuta sportiva

Belén Rodriguez è tornata sui social dopo alcuni giorni di silenzio per condividere coi fan i festeggiamenti in onore del compleanno di sua sorella Cecilia Rodriguez. Per l'occasione ha scelto un look comodo e casual: jeans scuri abbinati a un top bianco con cardigan nero. Alla reunion di famiglia c'era anche Santiago, il figlio della showgirl e Stefano De Martino. Il bimbo il mese prossimo compirà 10 anni ed è già molto alto, come si nota dalla foto condivisa da sua madre.

Leggi anche Belén Rodriguez cambia look: il nuovo taglio in vista del Natale è con la frangia

La showgirl, infatti, ha mostrato ai follower uno scatto realizzato sullo sfondo del lago di Como. T-shirt, pantaloncini e bomber per il bambino, tuta per sua madre. La showgirl argentina indossa un paio di pantaloni scuri abbinati a felpa grigia su cui spicca il logo del suo brand, Hinnominate. Chiodo di pelle e scarpe sportive basse per completare l'outfit comodo, perfetto per godersi in tutta tranquillità relax e divertimento in famiglia.