Belén Rodriguez torna a Roma, per il viaggio in treno indossa solo accessori griffati Belén Rodriguez ha trascorso il weekend a Napoli ma ora per lei è arrivato il momento di tornare a lavorare. Per affrontare il viaggio verso Roma non ha rinunciato alle griffe e ha sfoggiato una serie di accessori di lusso.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: al di là degli innumerevoli successi professionali raggiunti sia in tv che nel mondo fashion, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Stefano De Martino. I due sono usciti allo scoperto la scorsa estate e da allora non esitano a mostrarsi fianco a fianco tra gite in barca e giornate casalinghe. L'ultimo weekend lo hanno passato a Napoli nell'enorme villa di lui ma ora per l'argentina è arrivato il momento di tornare a lavoro. Dopo aver spento le 38 candeline con un party in famiglia, è partita alla volta di Roma per registrare le nuove puntate di Tu Sì Que Vales. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

Gli stivali col morsetto di Belén

Al motto di "Tu Sì Que Vales aspetta. Grazie Napoli, mi sento sempre a casa", Belén Rodriguez ha documentato il suo arrivederci alla città natale del marito Stefano. Insieme alla piccola Luna Marì è partita per Roma e non ci ha pensato su due volte a documentare tutto sui social, concentrando le attenzioni dei fan su alcuni dettagli del suo look da viaggio. Sebbene abbia puntato tutto sulla comodità con minigonna di jeans e t-shirt, non ha rinunciato agli accessori griffati. Gli stivali, in particolare, sono dei Gucci vintage con punta quadrata, tacco a spillo e morsetto sul davanti (un modello "moderno" a stivaletto con tacco medio sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.100 euro).

Gli stivali Gucci vintage di Belén

Quanto costa il trolley di Belén Rodriguez

A fare la differenza nel look da viaggio di Belén sono state le borse, tutte firmate Louis Vuitton. La showgirl ha abbinato una shopper total black con il micro logo di vernice all'iconico Trolley Horizon 55.

Trolley Louis Vuitton

Si tratta di una valigia decorata all-over con la stampa monogram in marrone e beige, caratterizzata anche da una targhetta personalizzata con le iniziali del nome della proprietaria. Il suo prezzo? Sul sito della Maison francese viene venduta a 2.300 euro. Insomma, la Rodriguez è icona di stile anche nella quotidianità: in quante prenderanno ispirazione dal suo outfit da viaggio?