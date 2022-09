Il compleanno di Belén Rodriguez: spegne le candeline col look casual Belén ha festeggiato i 38 anni con una festa di compleanno intima: ha scelto per la serata un look casual.

A cura di Giusy Dente

Sono 38 le candeline sulla torta di Belén Rodriguez, nata il 20 settembre 1984. La showgirl argentina ha festeggiato la ricorrenza in intimità: nessun party in grande stile, niente festeggiamenti allargati. Attorno a sé, mentre spegneva le candeline, ha voluto le persone più care.

Belén, un compleanno diverso

Quest'anno il compleanno di Belén Rodriguez è molto diverso dai precedenti due. Nel 2016, in occasione dei 36 anni, aveva organizzato una festa intima con pochi amici, tutti in jeans e T-shirt. Era presente anche Antonino Spinalbese: a quei tempi la loro storia d'amore era ancora agli inizi. La showgirl ha festeggiato i 38 anni in un ristorante, nuovamente con amici e parenti e stavolta la presenza di Spinalbese era in qualità di fidanzato ufficiale: i due erano vestiti coordinati in total black. La coppia aveva da poco accolto la piccola Luna Marì. A distanza di 12 mesi è tutto diverso. La coppia si è detta addio e la Rodriguez è tornata da poco insieme all'ex marito Stefano De Martino.

I 38 anni di Belén

Una festa di compleanno all'insegna del casual: Belén Rodriguez ha spento le candeline circondata dall'affetto delle persone care. Presente, come l'anno scorso, anche la piccola Luna Marì in braccio alla sua mamma leggermente addormentata. La festeggiata indossava un blazer color cammello, coi capelli raccolti in una coda di cavallo. Chissà se nei prossimi giorni ha in programma anche un party più glamour.