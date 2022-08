Belen Rodriguez inseparabile da Stefano De Martino, topless e abbracci nell’estate del ritorno Stefano e Belen concludono l’estate a Napoli, nella villa di famiglia a Posillipo che offre romantici affacci sul mare. Con loro ci sono anche Santiago e la piccola Luna Marì. Una parentesi di pace e amore prima di tornare agli impegni lavorativi in tv.

A cura di Giulia Turco

È una lunga estate quella di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, un’ampia parentesi di pace e amore prima di tornare agli impegni lavorativi in tv. La coppia, tornata ad essere ufficialmente una famiglia, ha suggellato il ritorno di fiamma con romantiche fughe d’amore. Non c’è spazio per il giudizio della gente, per loro che si sono persi, poi riavvicinati, pur di tenere viva la fiamma del sentimento che li lega.

Le vacanze di Belen e Stefano con i due piccoli

Per la prima volta nella loro storia d'amore è un’estate a quattro quella vissuta da Stefano e Belen. Con loro ci sono anche Santiago, il figlio avuto insieme, e la piccola Luna Marì nata dalla relazione della showgirl con Antonino Spinalbese. Hanno trascorso qualche giorno sull’Isola di Albarella, lo stesso posto in cui Belen aveva vissuto settimane indimenticabili con Spinalbese subito dopo la nascita della bambina. Le vacanze sono proseguite a Ponza, dove il settimanale Chi li ha fotografati in teneri baci ed effusioni. Infine, hanno concluso l’estate a Posillipo, Napoli, lontano dagli occhi indiscreti. Con loro, anche questa volta, i due figli della showgirl che ha postato bollenti scatti in topless tra un romantico tramonto e l’altro con la sua dolce metà. Hanno soggiornato nella villa di famiglia di proprietà del conduttore immersa nel verde.

(La piscina a casa di Stefano e Belen. Posillipo, Napoli)

Il desiderio di un terzo figlio

Lo scorso aprile, ospite di Verissimo, Belen non aveva nascosto il suo desiderio di un terzo figlio. La sua storia con Spinalbese era ormai già archiviata e la showgirl si era da qualche tempo riavvicinata al suo ex marito. Potrebbe essere proprio il ritorno all’atmosfera familiare con Stefano a farle tornare la voglia di maternità e sembra ormai chiaro che se la sua famiglia si dovesse allargare ancora, sarà con il conduttore, per suggellare l'amore che ha segnato la sua vita.