Belén Rodriguez in topless: tra shorts e ciabatte la vacanza in Argentina è comoda Belén Rodriguez è tornata in Argentina, si sta godendo qualche giorno di vacanza in compagnia delle amiche e non potrebbe essere più rilassata. Sui social sta documentando tutto: tra selfie in topless e look casual, ha dimostrato che il viaggio è all’insegna della comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata in Argentina, la sua terra natale: è proprio qui che sta trascorrendo una vacanza all'insegna del relax in compagnia delle amiche. Dopo aver passato il Natale e il Capodanno con la famiglia e i figli Santiago e Luna Marì, ha lasciato i bimbi con i rispettivi papà ed è volato oltreoceano per concedersi qualche giorno di pausa sia dal lavoro che dagli impegni quotidiani. Il risultato? Sui social appare meravigliosa, serena e super rilassata. Naturalmente non ha rinunciato alla sua innata sensualità e, tra foto in bikini e selfie in topless, è riuscita per l'ennesima volta a provocare i fan.

Il selfie in topless di Belén

Quale migliore occasione della vacanza in Argentina per sfoggiare bikini e look balneari? È proprio quanto sta facendo Belén Rodriguez sul suo profilo social, dove non esita a documentare ogni momento del viaggio. Nelle ultime ore ha inoltre concesso ai fan un sensualissimo selfie in topless, nel quale appare in primo piano a bordo piscina con indosso solo il micro tanga del costume firmato Me Fui. Si copre il seno con il braccio e ha aggiunto una simpatica gif all'altezza del capezzolo ma, nonostante ciò, è impossibile rimanere impassibili di fronte a tanta femminilità. Complici gli occhi chiusi, ha un'espressione sognante, a prova del fatto che non potrebbe essere più felice.

Belén in topless

I look "vacanzieri" di Belén Rodriguez

Qualche giorno fa Belén aveva documentato il suo primo risveglio argentino lasciandosi immortalare in boxer e reggiseno, ma è nelle ore successive che ha cominciato a dare il meglio di lei in fatto di look "vacanzieri". Il capo a cui non rinuncia mai è il micro bikini (rigorosamente firmato Me Fui), al quale aggiunge shorts, kimoni e crop top. Niente tacchi e scarpe eleganti, dall'inizio della vacanza a oggi ha sfoggiato solo delle comode ciabatte, dalle Birkenstock color panna alle pantofole pelose che aveva indossato già qualche tempo fa (vestendo coordinata a Luna Marì). A completare il tutto, il nuovo taglio di capelli scalati e con la frangia che la fa somigliare in modo impressionante alla sorella Cecilia. Sarà perché è rilassata o perché ha lasciato ogni preoccupazione in Italia, ma la Rodriguez è meravigliosa e raggiante.