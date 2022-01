Belén Rodriguez in boxer e reggiseno: il look da notte è all’insegna della comodità Belén Rodriguez è volata in Argentina con un’amica e si sta godendo una vacanza all’insegna del relax. Nelle ultime ore ha documentato il suo risveglio con delle foto in versione acqua e sapone, nelle quali al posto del pigiama indossa dei boxer da uomo.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ama viaggiare e lo ha dimostrato negli ultimi giorni: dopo aver trascorso il Natale tra le mura della sua casa milanese (addobbata in modo impeccabile con accessori personalizzati tartan), è partita alla volta di una località di montagna per Capodanno in compagnia di Cecilia e della figlia Luna Marì. È però nelle ultime ore che ha fatto le cose "in grande": è tornata nella sua terra natale, l'Argentina, in compagnia di un'amica. Attualmente è a Punta del Este e si sta godendo il più totale relax tra giornate soleggiate e bagni in piscina.

Il risveglio acqua e sapone di Belén Rodriguez

La vacanza in Argentina di Belén è all'insegna del relax, basta guardare le ultime foto che ha postato sui social per capire quanto la pausa lavorativa riesca a renderla raggiante. La showgirl ha documentato il suo risveglio con una serie di foto nelle quali appare meravigliosa in versione acqua e sapone. Al posto del classico pigiama sfoggia dei mini boxer da uomo e un reggiseno a triangolo e per completare il tutto ha scelto un paio di calzettoni e gli immancabili bracciali preziosi. Poco dopo, mentre si preparava per andare in spiaggia, ha aggiunto anche un kimono total black e degli occhiali da sole scuri in stile diva.

Belén in pigiama

Il nuovo taglio scalato di Belén

Poco dopo l'inizio del 2022 Belén ha cambiato look in modo drastico: ha fatto visita al parrucchiere e ci ha dato un taglio netto. Se da un lato per la frangia a tendina si è ispirata alla sorella Cecilia Rodriguez, per quanto riguarda l'acconciatura ha puntato su qualcosa di inedito, così da dare il via al nuovo anno con una piccola rivoluzione. L'argentina oggi ha i capelli che le arrivano sotto al décolleté ma sono molto scalati, mettendo così in risalto i lineamenti del viso. Il colore, invece, è rimasto invariato (ovvero il castano scuro). In quante imiteranno la pettinatura della showgirl per l'inverno?