Belén Rodriguez in topless: infiamma i social con schiena nuda e jeans sbottonati Belén Rodriguez non ha rivali in fatto di sensualità e lo ha dimostrato anche nelle ultime ore. Ha infiammato i social con una foto in topless, nella quale è apparsa super provocante con la schiena nuda e i jeans sbottonati.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tra le donne della tv più amate e desiderate del momento: ha realizzato il suo più grande sogno, quello di presentare Le Iene Show, e ogni settimana sul palco mette in mostra il lato più irriverente del suo carattere. Naturalmente non rinuncia alla passione per la moda, spaziando tra audaci completi con le paillettes e pantaloni stringati che lasciano le cosce nude. Negli ultimi giorni è tornata a provocare i fan ma questa volta sui social, dove ha postato alcuni scatti in topless. Schiena nuda, pantaloni sbottonati, capelli fluenti che le cadono sulle spalle: l'argentina è un'indiscussa regina di femminilità.

Belén posa nuda con i jeans

Non è la prima volta che Belén posa in topless sui social, lo ha già fatto spesso in passato, suscitando sempre moltissimi apprezzamenti da parte dei followers. Dopolo scatto in bianco e nero di qualche mese fa, nelle ultime ore è tornata a rivelare la sua innata sensualità. La showgirl ha postato due diverse foto, entrambe senza reggiseno e con la schiena nuda in primo piano. Sebbene non abbia lo sguardo distratto e non rivolto verso l'obiettivo, riesce lo stesso a catalizzare tutti gli occhi su di sé. La Rodriguez si copre il seno con le mani, indossa solo un paio di jeans firmati Amish e, tenendoli sbottonati, mette ancora di più in risalto la silhouette impeccabile che la contraddistingue.

Belén Rodriguez è regina di sensualità

Nella didascalia ha scritto semplicemente "Belén", sottintendendo che con questa foto si è messa a nudo (e non solo letteralmente). Cosa dire del beauty look? L'argentina ha esaltato gli occhi con una linea di eye-liner molto marcata e con un ombretto dalle nuance naturali, mentre per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti e leggermente ondulati, lasciando la "nuova" frangia a tendina leggermente aperta sulla fronte. A completare il tutto, un paio di maxi cerchi total gold. Insomma, la Rodriguez riesce sempre a far parlare di lei: in quanti avrebbero il coraggio di sfidarla in fatto di sensualità?