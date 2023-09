Belén Rodriguez in minigonna e mocassini: il look “back to school” da imitare in autunno Volete seguire il trend back to school per l’autunno ma non sapete come fare? Potete imitare il look in stile college di Belén Rodriguez: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez è tornata alla normale quotidianità milanese dopo le vacanze estive trascorse in giro per l'Italia ma al momento, avendo messo definitivamente fine alla sua esperienza in Mediaset, non si conoscono i progetti professionali che ha in programma. La cosa certa è che per tutta l'estate ha catalizzato l'attenzione dei media con la fine dell'amore con Stefano De Martino e l'avvicinamento all'amico di vecchia data Elio Lorenzoni (con il quale proprio di recente ha condiviso qualche giorno sulle Dolomiti). Ora per lei è arrivato il momento di rimettersi al lavoro: quale migliore occasione di questa per seguire il trend back to school?

Il look college di Belén Rodriguez

Qualche giorno fa Belén Rodriguez in tuta ha accompagnato il figlio Santiago a scuola nel suo primo giorno ma ora è stata lei a trasformarsi in una studentessa glamour. Nelle recenti foto postate sui social, alle quali ha aggiunto semplicemente la didascalia "Felice", ha seguito il trend più gettonato dell'autunno, quello dei look in stile "back to school", ovvero ispirati ai college americani. La conduttrice ha infatti abbinato una minigonna in tweed grigio con la chiusura a portafoglio e un mini spacco laterale a una camicia a righe sui toni del blu, per la precisione un modello crop e oversize firmato Miu Miu, il cui prezzo è di 890.

Belén con camicia Miu Miu

Belén Rodriguez con gli accessori griffati

A completare il tutto non sono mancati degli ulteriori dettagli griffati, dalla cintura di Hermès con la fibbia metallica a forma di H agli iconici mocassini di pelle senza tacco di Chanel. Il dettaglio che ha aggiunto all'outfit un ulteriore tocco back to school?

Il look back to school di Belén

I calzettoni bianchi portati in bella vista come impone il trend di stagione. Belén ha poi tenuto i capelli legati in una treccia bassa, mettendo in risalto le lunghezze extra (raggiunte probabilmente con delle extension), mentre per quanto riguarda il make-up ha optato per dei toni molto naturali. In quante prenderanno ispirazione dal suo look college per cominciare l'autunno con stile?