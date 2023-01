Beatrice Valli a Courmayeur con l’abito in maglia: “ruba” la giacca a Marco Fantini Beatrice Valli in vacanza a Courmayeur segue il trend del momento: il caldo e chic abito in maglia, abbinato a una giacca “rubata” a suo marito.

A cura di Giusy Dente

Come molte altre celebrities, anche Beatrice Valli si è fatta conquistare dal fascino della neve e della montagna. Si è trasferita a Courmayeur per inaugurare l'anno nuovo con una vacanza di famiglia e trascorrere qualche giorno di relax col marito e i tre figli (che diventeranno presto quattro). L'influencer, già mamma di Alessandro, Bianca e Azzurra, ad aprile darà il benvenuto a un'altra femminuccia.

Il look per la montagna di Beatrice Valli

La montagna è stata la meta preferita delle celebrities, che si sono godute passeggiate, terme e piste da sci nei primi giorni del 2023. A differenza di chi è volato verso spiagge tropicali e paradisi lontani, Beatrice Valli è tra quelli che invece hanno preferito spostarsi poco e alla volta del freddo. Da Melissa Satta a Cecilia Rodriguez fino a Chiara Ferragni, i look delle star ad alta quota sono stati tutti caldi e comodi: tute, scarponcini tecnici, piumini imbottiti, cappotti effetto peluche, cappellini in lana, maglioncini furry.

Certo, non è mancato qualche temerario pronto a sfidare le temperature proibitive con un abbigliamento da brividi (di freddo). Chiara Ferragni non ha rinunciato alla foto di rito in costume sulla neve, un trend molto gettonato sui social e tra gli influencer. Come lei anche Cecilia Rodriguez. Beatrice Valli a Courmayer sta puntando su capi pratici, ma trendy: e quando non sa cosa mettere arriva in suo soccorso il guardaroba del marito.

Beatrice Valli segue il trend del vestito in maglia

Il look sfoggiato a Courmayeur da Beatrice Valli ha come protagonista uno dei capi must della stagione: l'abito in maglia. Caldo, versatile, di tendenza: è un passepartout dei look invernali ed è un alleato anti-freddo che garantisce al tempo stesso un outfit chic e sofisticato. Il modello dell'influencer è low cost: costa 34 euro.

in foto: abito Cider

È un abito longuette a canotta con spacco, in maglia solida. Ha un top corto a maniche lunghe abbinato. Lei ha aggiunto un paio di stivaletti scuri e una giacca gentilmente presa in prestito dal guardaroba del marito. "La strategia è questa: Marchini porta cose in più in valigia che poi dovrò usare anche io" ha scherzato sui social, mostrando il look completo.