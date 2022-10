La nuova casa con piscina di Beatrice Valli e Marco Fantini: la coppia mostra come sarà Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il primo sopralluogo nella loro nuova casa a Milano che potrebbe essere nello stesso palazzo di Chiara Ferragni e Fedez.

Beatrice Valli sul cantiere della nuova casa a Milano

La nuova casa di Beatrice Valli e il marito Marco Fantini sta prendendo forma. La coppia ha fatto il primo sopralluogo nel loro nuovo appartamento milanese e ha svelato le prime immagini della casa. Vediamo com'è fatta la futura residenza di Beatrice Valli e Marco Fantini.

Beatrice Valli in cantiere

La nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini è ancora in fase di cantiere ma dalle immagini condivise sui social è possibile notare già una serie di dettagli incredibili. L'abitazione innanzitutto sorge in uno dei quartieri più esclusivi di Milano, a CityLife, dove vivono anche Chiara Ferragni e Fedez. È possibile che il cantiere tra l'altro sia nello stesso palazzo dove andranno a vivere i Ferragnez.

La nuova casa di Beatrice Balli e Marco Fantini a CityLife

Beatrice Valli e Marco Fantini si trasferiranno in primavera nella loro nuova abitazione. La casa è un grande appartamento pieno di luce e con ampi ambienti ariosi grazie alle finestre a tutta altezza che caratterizzano lo spazio.

La nuova camera da letto di Beatrice Valli

La zona living della casa è un ampio open space che unisce salotto e sala da pranzo in un grande spazio con generose altezze. Una parete tutta vetrata consente di avere uno spazio illuminato a giorno molto accogliente.

Il nuovo salone di Beatrice Valli

La caratteristica più rilevante dell'abitazione non è solo la grande metratura ma la presenza in casa di una piscina coperta, che occupa un'intera stanza dell'appartamento, e un terrazzo con giardino da cui si vedono i grattacieli di CityLife a Milano.

Il giardino della nuova casa di Beatrice Valli e Marco Fantini

Non ci sono ancora molti dettagli sulle rifiniture scelte da Beatrice Valli e Marco Fantini che nel frattempo stanno già decidendo gli arredi che utilizzeranno in casa per valorizzare quegli spazi già così attraenti.