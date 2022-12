Come si vestono le star sulla neve: i look da montagna di tendenza per l’inverno 2023 Cosa mettere in valigia prima di partire per la montagna? L’ispirazione arriva dalle star: da Melissa Satta a Cecilia Rodriguez, lo stile resort è da copiare.

A cura di Beatrice Manca

Melissa Satta in Louis Vuitton, Cecilia Rodriguez in Napapijri

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La stagione sciistica è ufficialmente aperta: le star non se lo sono fatte ripetere due volte e hanno approfittato di ponti e weekend lunghi per fuggire in montagna e godersi le prime sciate, una passeggiata sulla neve o la semplice atmosfera natalizia tipica dei resort di alta quota. Il tutto, ovviamente, all'insegna dello stile: chi ha detto che in montagna bisogna rinunciare al glamour? Da Melissa Satta a Cecilia Rodriguez, fino a Chiara Ferragni, ecco i look delle star (a prova di gelo) a cui ispirarsi per la prossima settimana bianca!

Melissa Satta sulla neve con la tuta candida

Tra le mete sciistiche più gettonate dalle star c'è ovviamente St. Moritz, che durante il ponte dell'immacolata ha fatto il pieno di ospiti vip. Michelle Hunziker e Ilary Blasi erano in vacanza insieme con le rispettive figlie, sfoggiando tute da sci coordinate. Melissa Satta invece si è godute lunghe passeggiate all'aperto con un tuta da ginnastica candida, scarponcini coordinati e un piumino imbottito, la giacca più cool dell'inverno. L'ex velina ha scelto un modello firmato Louis Vuitton con cappuccio, morbido e caldo.

Melissa Satta in Louis Vuitton

Cecilia Rodriguez con il piumino perlato

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prossimi alle nozze, hanno invece scelto Courmayeur: la sorella di Belén è apparsa radiosa con un piumino iridescente firmato Napapijri abbinato a un paio di pantaloni neri con stivaletti allacciati. Per difendersi dal freddo ha indossato una felpa in shearling con cappuccio e un beanie hat in lana grigia. Il tocco glamour? La borsa in cuoio intrecciato di Bottega Veneta.

Cecilia Rodriguez in Napapijir con accessori Bottega Veneta

Chiara Ferragni con il maglione furry

La regina delle influencer di moda, Chiara Ferragni, ha scelto il perfetto compromesso tra comfort e stile: per difendersi dal freddo ha indossato un maglione furry rosa pallido del suo brand omonimo, abbinandolo a pantaloni cargo The Attico. La tendenza dell'inverno 2023 infatti sono abiti e accessori in ecopelliccia, perfetti per un look glamour sottozero!

Chiara Ferragni con i pantaloni The Attico e il maglione Chiara Ferragni Brand

Come vestirsi per la montagna: la tendenza resort

Se avete in programma un Capodanno sulla neve o state facendo la valigia per la settimana bianca, le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 vengono in vostro soccorso. Il connubio tra moda e piste da sci quest'anno è più forte che mai e lo dimostra la sfilata ad alta quota di Giorgio Armani Neve. La sfida per il perfetto guardaroba da montagna è bilanciare comodità, praticità e stile.

Giorgio Armani Neve

Partiamo dai fondamentali: non possono mancare scarponcini tecnici o moon boot, per evitare geloni o scivoloni sul ghiaccio. Stare al caldo è fondamentale: piumini lunghi e giacche imbottite sono un vero e proprio salvavita e quest'anno vanno di moda in versione coloratissima.

Pollini Ice Cracker

A questo punto via libera a maglioni di lana a trecce grosse, chic e caldi, pullover a collo alto e perché no, un bel Christmas Jumper da sfoggiare intorno al fuoco la sera di Natale. Per una serata speciale, il velluto è sempre un ottimo alleato. Non dimenticate un accessorio furry, che sia una borsetta o un cappellino, e una giacca in morbido shearling. Prima di chiudere la valigia ricordatevi guanti, cappello e occhiali da sole di tendenza: impossibile farne a meno con il riflesso sulla neve!