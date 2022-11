Come scegliere il piumino per l’inverno 2023: sono di tendenza corti, colorati o oversize Dalle piste da sci alle passerelle: bomber e piumini imbottiti invadono le passerelle Autunno/Inverno 2022-23: una guida per scegliere e abbinare il modello giusto.

Con un po' di ritardo sul calendario, il freddo è arrivato in tutta Italia: vento e pioggia confermano che la stagione del piumino è iniziata. Questa giacca imbottita nata per la montagna, ingiustamente relegata un gradino sotto al cappotto, si è preso la rivincita sulle passerelle Autunno/Inverno 2022-23: oggi non solo convive serenamente con coat sartoriali e doppiopetto, ma accompagna le nostre giornate in una grande varietà di stili, colori e tagli di tendenza, adatti a tutti. Ecco una guida ragionata per trovare il modello di piumino giusto per ogni occasione e difendersi dal freddo con stile.

1. I piumini in vernice

Il piumino in vernice K–Way

Il piumino ha conquistato la moda con tre caratteristiche: comodità, resistenza e calore. Il capo genderless per eccellenza non conosce età, ma si evolve seguendo le tendenze: tra i modelli da avere per l'inverno 2023 c'è sicuramente il piumino in vernice, lucido e colorato, perfetto per look urban e streetstyle.

2. I piumini lunghi

Il piumino lungo di Emporio Armani

Veste come un cappotto ma non si bagna, non si macchia e difficilmente si rovina: il piumino lungo è un'ottima alternativa al classico soprabito per affrontare la giungla cittadina e sta bene a trent'anni come a cinquanta con un dolcevita e un paio di Chelsea boots. Attenzione all'orlo: se è al polpaccio o alla caviglia esalta più le figure già alte. Guanti e cappello coordinati sono un must.

3. I piumini corti

Il piumino corto di Versace

Se temete l'effetto omino Michelin sopra ogni altra cosa, puntate sui piumini crop o sui bomber corti. Il modello (indossato anche da Chiara Ferragni) è perfetto per le taglie petite: indossato su jeans a vita alta o con un look monocromatico in tinta tende a slanciare la figura per effetto ottico.

4. I piumini puffy e oversize

Piumino oversize Dolce&Gabbana

Comodissimo, caldo e avvolgente: il piumino ‘puffy' è la soffice armatura per affrontare le giornate più fredde, le lunghe attese alla fermata dell'autobus o i temporali improvvisi. Anche i piumini seguono la tendenza oversize che ha conquistato la moda dell'inverno 2023: si indossano giocando con i contrasti cromatici e di volume, con cuissad, minidress o pantaloni in pelle aderenti e top.

5. I piumini in tessuto

I piumini in tessuto AndreAdamo

Se il bomber lucido vi sembra troppo sportivo, provate una versione più bon ton, in tessuto. In lana o in splendente velluto, questi modelli spiccano per il finish morbidissimo e i colori caldi, adatti anche a un outfit più formale e sofisticato. Provateli con un abito in maglia e stivali alti, per essere glamour senza soffrire il freddo.

6. I piumini colorati

Il piumino colorato di Rains

Stanche del solito piumino nero? La moda dell'inverno 2023 propone una gamma infinita di sfumature accese o delicate: dal rosa confetto di Rains all'arancio di Kenzo fino al verde prato di Moncler 1952. Una carica vitaminica per affrontare anche le giornate più grigie.