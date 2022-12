I piumini per l’inverno 2023: i modelli di tendenza sono colorati Rosa, verde prato o azzurro cielo: i piumini colorati di moda per l’Autunno/Inverno 2022-23 riparano dal freddo e regalano una carica di energia in più.

A cura di Beatrice Manca

Moncler 1952, Ermanno Scervino, K–Way

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Autunno/Inverno 2022-2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sole tramonta a metà pomeriggio, il freddo attanaglia un po' tutt'Italia e l'ombrello è diventato il compagno inseparabile delle nostre giornate. Insomma, l'inverno è alle porte e non sorprende che molte persone parlino di "winter blues", la malinconia che prende in questa stagione. La soluzione c'è e arriva direttamente dalle sfilate Autunno/Inverno 2022-23: tra i piumini cool della stagione lasciatevi tentare da una giacca imbottita colorata, l'ideale per illuminare anche la giornata più cupa e piovosa.

I piumini colorati sono la tendenza dell'inverno 2023

D'inverno il mondo della moda si spacca in due fazioni: le irriducibili del cappotto sartoriale e le pasionarie del piumino imbottite, pratico e impermeabile. Questo capo nato per la montagna ha conquistato le passerelle, che per l'inverno 2023 lo propongono in versione vitaminica, giocando sui colori accesi. Dall'arancione di Kenzo al rosa confetto di Rains, dal verde prato di Pinko e Moncler al giallo limone proposto da K-Way e ADD. Dsquared e Alanui, invece puntano sulle fantasie, per un perfetto revival fine anni Ottanta.

Il piumino arancione di Kenzo

Come indossare il piumino colorato

Il piumino è il capo comfort del guardaroba invernale: per quanto sia inclemente o rigido il tempo fuori da casa, la giacca imbottita ci avvolge in un morbido abbraccio, tenendoci al caldo e all'asciutto. I colori vitaminici, poi, sono un vero e proprio booster per il buonumore anche se possono sembrare più difficili da abbinare. Un bomber imbottito corto, per esempio, è perfetto su un paio di pantaloni wide leg a vita alta, da indossare con ankle boots o anfibi.

Il piumino fucsia di Ermanno Scervino

Per un look più urban e sportivo provate il piumino corto su un paio di pantaloni cargo o parachute (ed è subito tendenza Y2K). Il piumino colorato può essere l'alleato perfetto per illuminare un look total black invernale o rendere più sbarazzini i pantaloni bianchi. Il tocco di stile? Un maglione a trecce o un dolcevita dello stesso colore sotto, per un effetto coordinato molto glamour.

Il piumino fantasia di Dsquared2

I piumini lunghi, invece, si indossano al posto del cappotto su minidress e stivali alti, abiti in maglia o gonne longuette indossate con i chunky boots dalla suola alta. Aggiungete una minibag a tracolla e neanche il diluvio vi potrà fermare!