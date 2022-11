Occhiali da sole di tendenza: i modelli per l’Autunno/Inverno 2022-23 Gli occhiali da sole non si indossano solo d’estate: ecco i modelli su cui puntare per l’inverno e i consigli per abbinarli in base al proprio stile.

A cura di Beatrice Manca

Marica Pellegrinelli con occhiali Jimmy Choo, Elodie, Penelope Cruz in Chanel

Ci sono alcune cose che proprio non possono mancare nel guardaroba invernale: guanti, sciarpa, cappello e…occhiali da sole. Ebbene sì: anche se vengono prevalentemente usati d'estate, gli occhiali da sole sono indispensabili anche all'arrivo della stagione fredda. I raggi UV, dannosi per gli occhi, non spariscono certo in inverno. Anzi, al contrario, il potere riflettente della neve li rende ancora più pericolosi. Utili, quindi, ma soprattutto di tendenza: anche in inverno un paio di occhiali da sole completa e rifinisce anche il look più semplice. Ecco allora i modelli su cui puntare per l'Autunno/Inverno 2022-23.

Occhiali da sole tondi

Se cercate un modello classico da portare sia in estate che in inverno puntate sulla forma tonda, alla Janis Joplin. I modelli con la montatura spessa inglentiliscono il viso squadrato, ma non sfigurano neanche su un viso ovale. Il colore più chic? Ovviamente il nero!

Rocio Munoz Morales con occhiali Armani

Occhiali scuri da diva

Grandi, anzi grandissimi: gli occhiali da diva d'inverno sono la firma di stile che aggiunge un tocco chic a ogni look. Tra i modelli più gettonati c'è quello "a farfalla", con la parte superiore delle lenti leggermente più larga di quella inferiore. L'abbinamento perfetto? Cappello Fedora, cappotto cammello e dolcevita.

Marica Pellegrinelli con occhiali Jimmy Choo

Occhiali con lenti colorate

Se le giornate sono grigie e uggiose, c'è bisogno di un piccolo aiuto per vedere il mondo con gli occhiali rosa. Da Stella McCartney a Tod's, moltissimi brand hanno firmato modelli con lenti color glicine, ambra o rosa pesca, per colorare anche il più basic outfit total black.

Cate Blanchett con occhiali Stella McCartney

Occhiali da gatta

Lenti strette e punte all'insù: gli occhiali da gatta, in perfetto stile anni Cinquanta, sono un classico senza tempo e si indossano anche nelle occasioni più eleganti. Non sfigurano con pullover e basco in lana, ma neanche su un abito da cerimonia.

Alessandra Ambrosio con occhiali Carolina Herrera

Occhiali con montatura metallic

Per scegliere bene gli occhiali da sole non basta individuare forma e colore: la montatura gioca un ruolo fondamentale nelle proporzioni di un viso. Per chi ama lo stile minimal è ideale la montatura metallica, sottile e leggerissima, adatta a tutte le età: ha conquistato sia Timothée Chalamet che Penelope Cruz.

Penelope Cruz con occhiali Chanel

Occhiali da sole tartarugati

Il tubino nero sta alla moda come la montatura tartarugata sta agli occhiali da sole. Obbligatorio averne un paio, insomma, da indossare in ogni stagione dell'anno. Che siano squadrati o maxi, sottili o dalla linea anni Settanta non importa: ciò che li rende unici è il blend di colori, in grado di armonizzarsi con ogni carnagione. Il loro segreto è la versatilità: gli occhiali tartarugati si portano con tutto, in qualsiasi occasione.

Elodie con occhiali da sole tartarugati

Occhiali bianchi

Gli occhiali anni Sessanta con la montatura biancasono tornati improvvisamente di moda. Sarà per il contrasto inaspettato di colori, sarà per l'allure da diva, fatto sta che gli occhiali bianchi sono il modello di tendenza anche dell'Autunno/Inverno 2022-23, ideale per chi cerca un'alternativa non scontato al classico nero. Con un cappotto bianco, poi, sono la quintessenza dello charme.

Natasha Lyonne con occhiali Miu Miu

Occhiali a mascherina

Se cercate un modello originale di occhiali da sole puntate sulla mascherina: questo classico degli anni Duemila è tornato di tendenza in versione futuristica, con forme esagerate e finish a specchio.