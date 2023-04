Baby Vittoria imita Chiara Ferragni: le “ruba” la borsa e gioca a fare la modella Chi ha firmato la borsa che Vittoria ha “rubato” a Chiara Ferragni? Somiglia sempre più all’imprenditrice e forse ne ha ereditato anche la passione per la moda.

A cura di Giusy Dente

Le borse griffate sono la passione di Chiara Ferragni, che possiede una collezione sconfinata, con iconiche creazioni delle principali Maison. Nella sua enorme cabina armadio ha diverse Birkin e Kelly di Hermès, le più amate dalle celebrity: il loro valore raggiunge i 400 mila euro. Ci sono poi gli accessori firmati Chanel, altro brand che ama molto: tra modelli vintage, nuovi ed edizioni limitate si arriva in questo caso a un valore di circa 80 mila euro. Buon sangue non mente e sembra proprio che anche la piccola Vittoria stia sviluppando un certo amore per il lusso e la moda.

Le borse di lusso di Vittoria

Nonostante abbia solo 2 anni, Vittoria Lucia Ferragni possiede già accessori preziosi degni di una baby influencer. Bulgari ha omaggiato la piccola di una borsa di lusso, coordinata a quella regalata all'imprenditrice. Fanno parte della collezione Serpenti Forever di Bvlgari e sono state personalizzate coi rispettivi nomi: quella in formato tradizionale costa 1960 euro e quella mini circa la metà. La bimba possiede poi un'altra borsa iconica: fa parte della collezionata dalla collaborazione tra Tiffany&Co. e Fendi. Si tratta di una borsetta gioiello ispirata alla famosa Fendi Baguette. La Nano Baguette Charm costa 2600 euro. Chi ha firmato, invece, la borsa bianca che stringe tra le mani nelle nuove foto scattate dall'influencer?

Quando costa la borsa di baby V

Vittoria somiglia sempre più a Chiara Ferragni: ne è la fotocopia, ma in miniatura! La bimba sin da quando è nata è sempre stata circondata da un ambiente "fashion" e chissà se seguirà le orme materne, sviluppando una carriera in questo settore, da influencer oppure da imprenditrice. Per il momento, sicuramente Chiara Ferragni si diverse a vestirla di tutto punto, tra outfit griffati e non solo. Spesso infatti la bimba fa da baby modella per sua madre, indossando le creazioni del marchio Chiara Ferragni Brand.

in foto: borsa Chiara Ferragni Brand

Proprio Chiara Ferragni Brand è l'accessorio che la piccola ha "rubato" a sua madre. L'imprenditrice è solita mostrare a fan e follower i suoi look giornalieri. Quello odierno è all'insegna del bianco e ha aggiunto una borsa della sua nuova collezione. È il modello Caia: borsa rigida a spalla ecopelle bianca, con logo posizionato sul fondo, dove ci sono sia l'inconfondibile occhietto con le ciglia lunghe che due stelline che fanno da piedini metallici. Costa 216 euro. Vittoria ha "preso in prestito" l'accessorio, inserendolo nel suo outfit casual con jeans e giacca di pelle rosa. Una vera piccola diva!