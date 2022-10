Baby Vittoria in versione orsetto: con la felpa peluche fa da modella a mamma Chiara Ferragni I Ferragnez sono a Parigi. Qui la piccola Vittoria ha sfoggiato una felpa peluche rosa del brand della mamma. Si è trasformata in un adorabile orsetto.

A cura di Giusy Dente

Vacanza a Parigi per i Ferragnez. Chiara Ferragni è volata in Francia per le sfilate della Fashion Week e l'hanno raggiunta lì Fedez e i due figli, Leone e Vittoria. Tra uno show e l'altro, l'imprenditrice ne ha approfittato per trascorrere qualche momento di serenità in famiglia, testimoniato sui social. Tra l'altro, Parigi è una città importante per la storia dei Ferragnez: la prima foto ufficiale della coppia è stata scattata proprio lì, nel 2016. La piccola Vittoria ha sfoggiato un adorabile look pink in versione orsetto.

Baby Vitto ancora a Parigi

Per Leone e Vittoria è il secondo anno consecutivo a Parigi. I bimbi spesso viaggiano assieme alla madre, quando lei deve spostarsi per impegni di lavoro. Già l'anno scorso, infatti, in concomitanza con la Paris Fashion Week, i bimbi l'avevano raggiunta assieme a Fedez. I quattro ne avevano approfittato per fare visita a un luogo iconico della capitale, amatissimo da grandi e piccini: Disneyland. E vi hanno fatto ritorno anche quest'anno. La piccola Vittoria si è divertita a calarsi nel mondo incantato dei cartoon, incontrando i suoi personaggi preferiti e i supereroi del cuore. E tra un look e l'altro, non è passato inosservato quello da "little teddy".

in foto: felpa Chiara Ferragni

Vittoria in versione orsetto

Baby Vittoria fa spesso da modella e testimonial per mamma Chiara Ferragni, che si diverte a farle indossare abitini alla moda, scarpette griffate, capi appartenenti alla sua collezione Kidswear. Insomma, sempre look di tendenza, che l’hanno eletta a star dei social e baby diva della famiglia. Ora che è arrivata la stagione più fredda, l’abbiamo vista “sfilare” con una pelliccia maculata appartenente alla nuova linea invernale di Chiara Ferragni Brand (costa 246 euro). A Parigi ha invece sfoggiato un’adorabile felpa Teddy: si è trasformata in un orsetto di peluche rosa, con scarpette abbinate e jeans. La felpa con zip, cappuccio con pon-pon e logo frontale, è venduta online in una versione simile a quella della Vitto a 175 euro.