Baby Vittoria in pelliccia maculata e occhiali rosa: diventa “modella” per mamma Chiara Ferragni Leone e Vittoria hanno visitato i nuovi uffici di Chiara Ferragni: la bimba ha provato in anteprima tutte le nuove creazioni del brand della madre imprenditrice.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è tornata al lavoro e ha inaugurato i nuovi uffici della sua azienda, Chiara Ferragni Brand. La nuova sede è tutta nei toni del rosa e contiene nuovi dettagli di design: con orgoglio l'imprenditrice ha fatto fare un tour personalizzato ai suoi due figli, Leone e Vittoria. La bambina, in particolare, si è calata nei panni della perfetta testimonial di moda: ha "sfilato" per la mamma sfoggiando cappotti e accessori glamour.

Leone e Vittoria nei nuovi uffici di Chiara Ferragni

Baby Vittoria ha da poco compiuto un anno ed è l'indiscussa diva della famiglia Ferragnez. Del resto per Chiara Ferragni la moda è più che una passione: si diverte a scegliere completini alla moda per i figli e a coccolare la piccolina con tutine, abitini e fiocchi vezzosi, sempre all'insegna delle ultime tendenze. I bambini l'hanno raggiunta al lavoro per vedere i nuovi uffici della madre. Chiara Ferragni, come sempre, ha condiviso su Instagram alcuni momenti della giornata: la piccola Vittoria prova un cappottino effetto peluche con il cappuccio bianco e nero, con una stampa dalmata.

Vittoria Lucia Ferragni con un cappotto Chiara Ferragni Brand

Gli occhiali con gli strass di baby Vittoria

Un po' Crudelia De Mon, un po' orsetto di peluche: baby Vittoria ancora una volta conquista tutti nei commenti. Il cappottino fa parte della nuova collezione kids di Chiara Ferragni Brand e costa 246 euro- Vittoria è la perfetta testimonial dei nuovi capi disegnati dalla madre. Basti pensare che la linea baby di tutine e pigiamini da neonato è stata lanciata proprio dopo la sua nascita.

Giacca dalmata di Chiara Ferragni brand

Tra gli altri accessori sfoggiati nelle foto c'è anche un paio di occhiali rosa scintillanti: un modello retrò da vera diva anni Cinquanta. Gli occhiali sono una creazione del brand Monnalisa e si trovano in vendita al prezzo di 105 euro. La aspetta un futuro sulle passerelle?