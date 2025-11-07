Aurora Ramazzotti smentisce i ritocchini e ironizza: “Spero di aver ereditato i geni di mamma”

C'è lo zampino della chirurgia estetica dietro il viso di Aurora Ramazzotti? Abituata a parlare ai suoi fan e follower con sincerità, anche stavolta non si è sottratta alla domanda e ha rivelato se ha fatto trattamenti specifici per garantirsi un viso così radioso e levigato.

Aurora Ramazzotti non è andata dal chirurgo estetico

Aurora Ramazzotti ha spesso parlato sui social di quanto si sia spesso sentita sopraffatta da certi commenti, dalla cattiveria gratuita di chi è solito lanciarsi in commenti davvero molto sgradevoli, in veri e propri insulti. Ci è voluto molto tempo per imparare a gestire quelle critiche feroci, per accettarsi e vivere con più leggerezza il rapporto con lo specchio, con la propria immagine. La gravidanza col post parto è stato uno dei momenti più delicati, perché il suo corpo è stato ovviamente protagonista di grossi cambiamenti, che gli haters non hanno mancato di sottolineare con occhio maligno. Anche in quel caso è riuscita a ritrovare il centro, consapevole di aver messo al mondo una nuova vita, dunque di aver fatto qualcosa di grandioso e bellissimo con quel corpo, che dunque meritava rispetto e amore. Spesso le è pesato, comprensibilmente, il confronto con sua madre, paragoni cominciati quando era solo un'adolescente. Oggi riesce a riderci sù, ma all'epoca non è stato affatto facile sopportare certe battutine: un vero e proprio bodyshaming.

La 28enne ha chiamato in causa proprio sua madre Michelle Hunziker per ironizzare quella questione della chirurgia estetica. Su Instagram una fan le ha chiesto se avesse fatto ricorso al Botox e lei ha smentito. Oggi il suo viso appare fresco e luminoso, ma non è stato sempre così. Anche quando soffriva per la pelle segnata dall'acne ha cercato di essere un esempio positivo, di lanciare messaggi di normalizzazione, contro certi standard di perfezione estetica inarrivabili. Ecco perché si mostrava senza filtri anche nel periodo in cui la sua pelle era "imperfetta". Una follower le ha chiesto se avesse fatto il Botox. Non vedendo cattiveria in quella domanda., Aurora Ramazzotti ha anche detto di averla presa come un complimento, ma ha comunque voluto chiarire: "Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico. Non somno contro (anzi) ma mi fa un po' paura iniettarmi cose. Prometto che se mai farò qualcosa lo dirò". Scherzando, si è però augurata una cosa: "Cercherò di rimanere naturale più a lungo possibile sperando di aver ereditato i geni della Hunzi!".