Aurora Ramazzotti rompe le regole: addio pochette, alla serata di gala indossa il marsupio Anche in gravidanza Aurora Ramazzotti si conferma un’icona di stile: il marsupio sarà la prossima ossessione fashion?

A cura di Beatrice Manca

Aurora Ramazzotti è incinta del primo figlio e insieme al compagno Goffredo Cerza sta vivendo un momento di grande felicità: hanno cambiato casa e si preparano alla nascita del bebé. L'influencer e presentatrice tv condivide con i follower ogni momento della sua nuova quotidianità, dagli allenamenti con il pancione alle fughe romantiche in montagna. La passione per la moda è una costante: anche in gravidanza Aurora Ramazzotti è glamour e chic.

Aurora Ramazzotti in total black per la serata di gala

La figlia di Michelle Hunziker ha partecipato a una serata di gala insieme al compagno Goffredo Cerza: la cena di beneficienza serviva a supportare la Fondazione Ieo Mondino e la ricerca oncologica. Per l'occasione ha sfoggiato un classico dell'eleganza: il completo con i pantaloni. Aurora Ramazzotti lo ha scelto nero, illuminando il look con un make up sfumato (realizzato da lei stessa) e un accessorio blu elettrico: un marsupio di velluto.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Il marsupio di Aurora Ramazzotti

Il look premaman di Aurora Ramazzotti ha attirato l'attenzione per un accessorio particolare: il marsupio in vita, proprio come negli anni Ottanta. L'influencer ha scelto un modello "da sera" in velluto blu zaffiro, con impunture geometriche. Potrebbe trattarsi di un modello vintage di Valentino Garavani. Nelle ultime stagioni la moda ha assistito a un revival dello stile sporty-chic, tra calzettoni, hoodie e completi da tennis. Il marsupio sarà la nuova ossessione fashion?