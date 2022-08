Aurora Ramazzotti in topless e senza trucco, è la sirenetta di Panarea “Free the nipple Eolie edition”: lo scatto in topless di Aurora Ramazzotti arriva direttamente da Panarea dove è in vacanza con fidanzato e amici.

A cura di Giusy Dente

È tempo di vacanze anche per Aurora Ramazzotti, che sta proseguendo l'estate con un gruppo di amici e col fidanzato Goffredo Cerza. La comitiva si trova presso le isole Eolie: con la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ci sono anche l'ex gieffino Jonathan Kashanian e Sara Daniele, figlia del cantautore napoletano prematuramente scomparso. Essendo tutti molto attivi sui social, da ore stanno testimoniando alcuni dei loro momenti insieme, condividendoli con fan e follower: le nuotate, gli scherzi, le passeggiate, i look balneari, le bellezze del posto. Direttamente da Panarea arriva lo scatto al grido di "free the nipple" di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti "libera il capezzolo"

Siamo nel 2022 e Aurora Ramazzotti deve ancora spiegare che le donne hanno i capezzoli. Questa parte del corpo femminile genera ancora un misto di imbarazzo e vergogna. Sono in primis le donne a provare questi sentimenti, come se dovessero giustificarsi col mondo intero per il solo fatto di possederli. Mentre gli uomini sono liberi di mostrarli, le donne devono non solo coprirli ma anche censurarli sui social. La campagna Free the nipple è nata anni fa proprio con lo scopo di liberalizzare i capezzoli femminili e sottrarli alla sessualizzazione, restituendo loro uno status di normalità. Oggi le sostenitrici del movimento chiedono alle donne di vivere col proprio corpo un rapporto più sereno e meno vincolato a stereotipi, che significa anche scegliere se indossare o meno il reggiseno.

Aurora Ramazzotti è una sostenitrice del free the nipple, è uno degli argomenti su cui più volte si è esposta. Usa i social non solo come "diario" personale, ma anche come mezzo per parlare in modo aperto ai giovani che la seguono, affrontando con autenticità questioni come la body positivity, la salute mentale o ancora la sessualità da vivere senza con più consapevolezza e meno sensi di colpa. Mesi fa una sua foto con addosso un body trasparente portato senza reggiseno l'aveva messa al centro delle critiche e lei ne aveva approfittato per tranquillizzare tutti e ribadire che sì, anche lei ha dei capezzoli. Il suo nuovo "free the nipple" è in versione balneare. La foto, completamente acqua e sapone, arriva da Panarea ed è stata scattata da Jonathan Kashanian. La 25enne è senza trucco, coi capelli bagnati accanto a degli scogli: è una sirenetta in topless, al massimo della sua bellezza naturale.