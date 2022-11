Aurora Ramazzotti in costume in gravidanza: mostra il pancino col due pezzi sgambato Aurora Ramazzotti è appena tornata da una vacanza di relax in montagna e sui social ha postato le foto più belle. Ha fatto visita al centro benessere del resort in cui ha soggiornato e ne ha approfittato per mostrare il pancino in costume.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è felicissima. Inizialmente aveva preferito tenere la notizia nascosta, così da superare i primi tre mesi "critici" lontana dai riflettori, ma ora non perde occasione per parlare della dolce attesa (e ironizzare sui suoi "lati oscuri"). Di recente, inoltre, col compagno ha portato a termine il trasloco in una nuova casa milanese e non sorprende che si sia concessa un'intera settimana di vacanza di coppia, così da godersi un po' di meritato relax. Al motto di "Rigenerati d’amore al 100%", l'influencer ha postato sui social un album di riepilogo dell'esperienza, non avendo paura di mostrarsi per la prima volta in costume con il pancino in vista.

La vacanza in montagna di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Quale migliore occasione delle prime giornate fredde dell'autunno per organizzare una vacanza in montagna? È proprio quanto fatto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che hanno passato un'intera settimana a Borgo Eibn Mountain Lodge, un resort immerso nella natura a Sauris, in Friuli Venezia Giulia, dove già in passato erano stati anche con Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Passeggiate tra i boschi, relax nel centro benessere, gite all'aria aperta: i due sono riusciti letteralmente a rigenerarsi, godendosi fianco a fianco questo momento magico da futuri genitori. Aurora aveva spaziato tra completi sportivi con felpe fluo e cappelli multicolor all'uncinetto ma solo nelle ultime ore ha messo in mostra il pancino.

Il costume sportivo di Aurora Ramazzotti

Il pancino di Aurora Ramazzotti sta crescendo: se fino a qualche settimana fa era praticamente invisibile, ora diventa sempre più evidente, tanto che non riesce più a indossare i suoi vecchi jeans. Durante la vacanza in montagna ha pensato bene di metterlo in risalto con una foto in costume. In una delle piscine termali del resort si è lasciata immortalare con indosso un due pezzi firmato Nike, un modello blu elettrico con gli elastici decorati con l'iconico baffo. Ha gli slip sgambati e il reggiseno sportivo e lascia in vista sia il pancino che il décolleté reso florido dalla dolce attesa. Capelli sciolti e niente trucco, la Ramazzotti continua a sostenere il no make-up trend durante questo momento speciale della sua vita.