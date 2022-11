Aurora Ramazzotti mostra il pancino in versione casalinga: si rilassa tra selfie e maschera viso Aurora Ramazzotti è tornata a casa dopo la vacanza in montagna e si è data al relax. Tra selfie e maschere viso non ha esitato a mettere in mostra il pancino.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è incinta, aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza ed è letteralmente raggiante. Inizialmente aveva tenuto la notizia nascosta, così da superare il periodo più rischioso della dolce attesa lontana dalle attenzioni dei media, ma oggi non perde occasione per parlare di questo periodo magico. Dopo aver passato diversi giorni in montagna col compagno, ora è tornata nella sua nuova casa milanese e si è data al relax, non esitando a mostrarsi alle prese con un trattamento di bellezza per il viso.

La gravidanza "al naturale" di Aurora Ramazzotti

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si mostra al naturale, anzi, fin dall'inizio della gravidanza ha più volte abbracciato il trend dei look acqua e sapone. Lo ha fatto anche nelle ultime ore, scattandosi un selfie con una maschera bianca sul viso. Oltre a prendersi cura della sua bellezza, ha anche sfoggiato un look comodo e casalingo. Niente crop top o jeans, ha preferito dei leggings a vita alta che le hanno fasciato il pancino e un reggiseno nude senza ferretto che ha messo in risalto il décolleté reso florido dalla dolce attesa. La figlia di Michelle non emana forse una luce particolare in questo periodo della sua vita?

Aurora Ramazzotti si allena in gravidanza

Così come anche diverse altre star incinta, da Cristina Marino a Bianca AtzeiBianca Atzei, anche Aurora Ramazzotti continua a praticare attività fisica in gravidanza. Lo ha documentato sui social, mostrandosi in palestra con tanto di completino sportivo total black con cui ha rivelato il pancino. Sebbene ad oggi non potrebbe essere più felice di aver ripreso gli allenamenti, nei primi tre mesi di dolce attesa, quelli più critici e rischiosi, aveva preferito rimanere ferma. Ora sotto controllo medico la sua quotidianità sta tornando alla normalità, con l'unica differenza che sente crescere il bebè in grembo. Sarà questo il segreto del suo aspetto raggiante?