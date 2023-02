ASAP Rocky alle sfilate di Milano con la gonna-pantalone (ma senza Rihanna e il bambino) A Milano è andata in scena la sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Gucci. In prima fila c’era anche il rapper A$AP Rocky che però è arrivato da solo: dove sono Rihanna e il figlio?

A cura di Beatrice Manca

Erano i più attesi alla Milano Fashion Week: tutti si aspettavano un ingresso formato famiglia per Rihanna e ASAP Rocky, in attesa del secondo figlio. Il rapper, invece, è arrivato alla sfilata Autunno/Inverno 2023-24 di Gucci da solo. Glamour e disinvolto, ha sorriso ai fotografi mostrando i gioielli tempestati di diamanti e la G (di Gucci?) sui capelli, ma è impossibile non porsi la domanda: che fine ha fatto Rihanna? Sappiamo che la popstar è arrivata a Milano insieme al bebé mercoledì mattina, e tutti gli indizi lasciavano supporre che fosse tra gli ospiti vip di Gucci insieme al compagno, il nuovo testimonial beauty della casa di moda italiana.

A$AP Rocky con il logo sui capelli alla sfilata di Gucci

Il rapper è stato tra i primi ad arrivare alla sfilata indossando un completo gessato del brand, con giacca doppiopetto, camicia chiara e cravatta. Un look all'insegna del rigore? Non proprio: il tocco eclettico era nel taglio sovrapposto dei pantaloni, che simulavano una gonna con un panneggio sfilacciato. Per l'occasione il rapper non ha rinunciato gli anelli scintillanti – una delle sue firme di stile – e ha completato il look con un paio di scarpe dalla punta quadrata.

ASAP Rocky in Gucci

Ai fotografi poi il rapper ha mostrato un dettaglio nascosto del look, ovvero un particolare della sua acconciatura. Le treccine sulla testa infatti erano disposte in modo da formare la lettera G: un omaggio alla casa di moda italiana che lo ha invitato o un indizio sul nome del primo figlio?

ASAP Rocky mostra le treccine con la G di Gucci

Perché Rihanna non era con A$AP Rocky alle sfilate

Più che la presenza di A$AP Rocky, però, ha suscitato curiosità l'assenza di Rihanna. La popstar infatti è arrivata a Milano insieme al compagno mercoledì mattina: la coppia ha portato in Italia anche il figlio di pochi mesi, fresco fresco di debutto sulla copertina Vogue. La coppia alloggia al Four Season e tutti si aspettavano di vederli insieme allo show di Gucci. Rihanna mostrò il pancione proprio alla sfilata Gucci lo scorso anno, ed era plausibile che tornasse qui incinta del secondo figlio, visto che il compagno è il nuovo testimonial della campagna Gucci Guilty.

ASAP Rocky alla sfilata di Gucci

Dopo lo spettacolare concerto al SuperBowl infatti Rihanna sembra pronta a tornare sulle scene e a mostrarsi di nuovo in pubblico con il figlio maschio (il cui nome è ancora avvolto dal mistero, tanto che i fan lo chiamano Baby Fenty). Invece nulla. Le ipotesi sono due: o c'è stato un contrattempo dell'ultimo minuto che ha costretto Rihanna a rimanere in albergo con il neonato, oppure la sua presenza alla sfilata non era prevista sin dal principio e ha seguito A$AP Rocky in Italia per occuparsi di altri progetti. La Settimana della Moda però è ancora lunga: chissà che non ci regali un'apparizione a sorpresa…