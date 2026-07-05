Arisa smarrisce i bagagli coi look del concerto: “Vestito fatto con una tovaglia presa al mercatino dell’usato”

Arisa ha smarrito in aeroporto i bagagli coi look del concerto: è corsa ai ripari creando un vestito a partire da una tovaglia all’uncinetto presa all’usato.

Arisa

Smarrire un bagaglio in aeroporto è un inconveniente spiacevole sempre, ma lo è ancora di più se in quella valigia hai tutto l'occorrente per un'occasione speciale. Ed è esattamente ciò che è successo ad Arisa. La cantante, reduce dall'esperienza sanremese con "Magica Favola", è ora alle prese con il tour estivo: una serie di concerti in cui, tappa dopo tappa, sta ripercorrendo i suoi grandi successi, dalle canzoni degli inizi ai brani del nuovo album "Foto Mosse", uscito il 17 aprile.

Il 4 luglio era in programma un live al Forte di Bard, ma qualcosa è andato storto. Lo ha raccontato lei stessa sui social, con dividendo l'esperienza con fan e follower, sia per tenerli aggiornati che per lanciare un messaggio positivo. "Abbattersi mai" ha scritto, proprio per far capire che anche da qualcosa di negativo si può trarre un risvolto positivo. Lei ha fatto proprio così, senza abbattersi di fronte alla difficoltà, senza scoraggiarsi dinanzi all'imprevisto.

Poco prima di cantare, una volta atterrata all'aeroporto di Torino, ha smarrito il bagaglio: "C'era tutto l'occorrente per andare ad incontrare il mio amoroso pubblico". A quel punto ha accettato la sfida: "Metti che confidi ciecamente nelle sorprese che solo un mercatino dell'usato ti può dare. Metti che hai uno stylist molto molto speciale e il gioco è fatto". Con l'aiuto di Cristiano Bargi è quindi riuscita a realizzare un look di scena teatrale e d'impatto sfruttando una semplice tovaglia all'uncinetto acquistata al mercatino dell'usato.

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"C'è sempre una soluzione" dice nel video mentre il collaboratore le sistema la tovaglia attorno al corpo, modellandola come un vestito. Infatti è poi salita sul palco con il modello "improvvisato", con l'abito "fai da te", completato con una semplice canotta bianca e un paio di sandali beige. La cantante ha aggiunto anche una giarrettiera, lasciando sciolti i lunghi capelli neri.

Per lei è un momento di riscoperta di sé e del proprio corpo, un percorso che il pubblico ha cominciato a notare al Festival di Sanremo, dove è stata evidente la sua trasformazione fisica. Il dimagrimento è stato molto criticato, ma lei ha smentito l'uso di Ozempic che alcuni haters le avevano attribuito, per giustificare il cambiamento. Per porre fine alla questione una volta per tutta, ha poi risposto una riflessione postata su Instagram: "Sono magra, imperfetta, giovane e vecchia, sono bella e brutta, sono un essere umano. Oggi è difficile campare e farlo costantemente davanti agli occhi di tutti. Ascoltatemi e non mi guardate più. Io vi amo e basta".