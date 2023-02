Arisa ospite a Boomerissima: osa con la maxi scollatura e canta tutti i suoi successi Arisa è stata ospita di Alessia Marcuzzi nel programma Boomerissima: con un look total black si è cimentata con un medley dei suoi più grandi successi.

A cura di Giusy Dente

In ogni puntata di Booomerissima, Alessia Marcuzzi sta portando tantissimi ospiti diversi pronti a cimentarsi in sfide generazionali tra Boomer e Millennial. La conduttrice è tornata in tv dopo una lunga pausa: ha scelto di farlo con un programma in cui crede molto e difatti sta ottenendo ottimi risultati, perché il format le permette di esprimersi al meglio. Si sta circondando di tantissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Nella puntata di ieri c'era anche Arisa.

Arisa in versione boomer

La cantante è stata tra i protagonisti di Boomerissima, nella puntata andata in onda martedì 31 gennaio. Oltre a parlare delle sue esperienze sanremesi si è cimentata con un medley di tutti i suoi brani più famosi. Ha tirato in ballo anche sua madre, con una telefonata dallo studio televisivo a tarda serata, per farle pronunciare un proverbio in dialetto. Arisa è una delle interpreti più apprezzate del panorama musicale nazionale: i fan avranno il piacere di ammirarla nuovamente sul palco dell'Ariston quest'anno, dove salirà per duettare con Gialuca Griganni nella serata dedicata alle cover. Intanto hanno potuto ripercorrere le canzoni più belle della carriera dell'interprete ascoltandola a Boomerissima.

Il look total black di Arisa a Boomerissima

La cantante negli ultimi anni ha drasticamente modificato il suo stile, optando per outfit sempre più sofisticati e femminili, soprattutto nelle occasioni importanti. Maxi scollature, abiti fascianti, intimo in vista: i look di Arisa si sono fatti nel tempo sempre più audaci. È cresciuta come artista e come donna: oggi ha un rapporto sereno col suo corpo e la sua immagine, non si sente più schiava di stereotipi e aspettative altrui. Questo la rende più libera di mostrarsi, in totale pace con se stessa e consapevole di ciò che è, fiera della sua unicità.

Per il programma condotto da Alessia Marcuzzi ha puntato sull'intramontabile eleganza del total black. Al tubino aderente nero con maxi scollatura a V ha abbinato un blazer oversize, completato il look con collant velati scuri e sandali. Immancabile un tocco di luce prezioso, dato dagli orecchini pendenti d'oro. Make-up soft per la cantante, che ha dato un unico tocco di colore con del rossetto rosso fuoco, in tinta con lo smalto. Adesso tutti si chiedono con cosa oserà sul palco dell'Ariston.