Alessia Marcuzzi a Boomerissima ha trovato la sua isola felice

Il distacco di Alessia Marcuzzi dall'azienda che l'ha fatta conoscere al grande pubblico è stato tutt'altro che silenzioso. Mediaset si è detta in pace, Pier Silvio Berlusconi ha aperto all'ipotesi di un ritorno in futuro e lei si è defilata, elegantemente nelle retrovie del web dove La Pinella le consentiva da tempo di vivere uno spazio incontaminato nel mondo beauty. Il ritorno in tv dopo tre anni è battezzato dalla Rai, sulla seconda rete dove nel lontano 1994 aveva esordito con la generalista ne Il grande gioco dell'oca, accanto a Gigi Sabani.

Boomerissima è il programma che si prefigge un suo rilancio. L'idea è sua, partorita durante il lockdown per la Pandemia, e c'è Banijay insieme alla Rai a credere che tutto quel tulle possa ancora conquistare il pubblico, come un'intramontabile Carrie Bradshow. Una veste nuova di certo non solo per gli outfit, più un passo indietro nel periodo di Mai dire gol, quando Alessia Marcuzzi risultava credibile anche per l'umorismo e la capacità di stare al gioco.

Moderatrice delle squadre di boomer e millenial, essendo lei stessa incastrata tra il mondo digitale e quello analogico, canta, beneficiando della formazione da Festivalbar, e balla grazie al supporto dell'amico (e direttore artistico) Luca Tommassini. Il segreto è che ci crede davvero poco, divertendosi e improvvisando come fosse quella bambina che davanti allo specchio inseguiva i movimenti di Raffaella Carrà. Come Achille Lauro, se ne frega. Il fine sembra chiaro: dimostrare di valere di più, di essere cresciuta rispetto ai dating come Colpo di fulmine e di aver superato brillantemente, dopo dieci anni di onorato servizio, la sfiancante prova dei reality show.

Alessia Marcuzzi voleva il suo spazio, la sua isola felice, e pare l'abbia trovata. Seppur con forti margini di miglioramento e la necessità impellente di definire meglio i contorni di Boomerissima, che un po' ricalca l'intramontabile vintage televisivo di Matricole e Meteore o la dinamica a squadra di Furore, alza l'asticella tentando di raccontare due generazioni a confronto a un pubblico che è diviso a metà, anche nella fruizione. Parte collegata in diretta sul ‘secondo canale', l'altra avida di clip e meme su Raiplay.

L'esperimento riuscito di Rai 2, che ha voluto nomi come Fiorello per la sveglia del mattino, Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino nell'intrattenimento in prima serata, Alessandro Cattelan e Francesca Fagnani per il late show e le ‘belvate' dopo le 23.00, una fascia allergica di suo ai picchi di share. Parliamo di sperimentazione, quella che manca alla tv da tempo, così come la capacità di scrittura e la voglia di fronteggiare un margine di rischio che di solito viene sedato attivando un televoto a caso. Ci è voluto coraggio, la giusta dose di autostima per credere nel cambiamento e invertire la rotta, nonostante oggi il percorso sia tutt'altro che in discesa. Bisognerà rispondere di un elemento differenziale che, tra naufraghi e prove del fuoco, non era proprio contemplabile e saper accogliere le critiche che derivano da un'aspettativa che naturalmente si è alzata.