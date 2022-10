Anna Falchi infiamma il red carpet della Festa del Cinema di Roma con abito trasparente e look nudo Anna Falchi ha sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ammaliando tutti con un abito trasparente, indossato senza reggiseno.

A cura di Giusy Dente

Anna Falchi ha scelto la Festa del Cinema di Roma per presentare il suo nuovo fidanzato. L'attrice ha sfilato assieme a Walter Rodinò, suo compagno da pochi mesi, giunto nella sua vita dopo aver chiuso la lunga relazione con Andrea Ruggieri. L'ex deputato della Camera ha raccontato che è stata una rottura dolorosa, ma la conduttrice sembra sia sicura di aver preso la decisione giusta ed è felice con Rodinò. Sul red carpet della kermesse romana sono apparsi affiatati e in sintonia: è stato il loro debutto ufficiale in qualità di coppia.

Red carpet total black alla Festa del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma volge al termine: dopo più di una settimana di eventi e proiezioni manca poco alla chiusura di questa 17esima edizione. Tantissime le celebirties che vi hanno preso parte, sfilando sui red carpet delle varie serate. Il filo conduttore quest'anno sembra sia stato il total black. Hanno avuto particolarmente successo gli outfit dark: la scelta più gettonata è stata l'eleganza intramontabile del nero, declinato e personalizzato in diversi modi. Lo hanno scelto Marco Mengoni (che ha aggiunto preziosi gioielli da 50mila euro), Benedetta Porcaroli vestita di pizzo, Kasia Smutniak (in coordinato con la figlia Sophie Taricone), Drusilla Foer (coi pantaloni trasparenti). Si è affidata al total black anche Anna Falchi.

in foto: abito Gattinoni

Il look trasparente di Anna Falchi

Anna Falchi alla Festa del Cinema di Roma ha preso parte alla proiezione del film Lola, sfilando sul red carpet con un nude look audace in total black. Ha sfoggiato un abito firmato Gattinoni della nuova collezione, disegnato dallo stilista Fabio Giacobazzi e lo ha indossato senza reggiseno. L'abito, con passamanerie applicate sul bustino, maniche lunghe trasparenti e collo dolcevita, presenta corpetto effetto vedo-non vedo e gonna con maxi spacco. Costa 349 euro, sul sito ufficiale della Maison. Ha aggiunto una pochette color argento, décolleté abbinate tempestate di micro cristalli e orecchini pendenti, coi capelli raccolti e un make-up con accento sugli occhi. Si è imposta come una delle ospiti più seducenti della kermesse.