L’eleganza di Drusilla Foer alla Festa del cinema di Roma: sul red carpet con i pantaloni trasparenti Continua la Festa del cinema di Roma: Drusilla Foer ha sfilato sul tappeto rosso con un classico tailleur doppiopetto (ma con un dettaglio eccentrico)

A cura di Beatrice Manca

Elegantissima, anzi eleganzissima, come direbbe lei. Drusilla Foer arriva alla Festa del Cinema di Roma con l'allure che la contraddistingue: sofisticata, misteriosa, très très chic. Scherza con gli attori, regala sorrisi e selfie ai fan, sfila con l'eleganza di una vera diva. Per l'occasione ha scelto un grande classico – un completo doppiopetto – ma con un twist eccentrico, come piace a lei.

Drusilla Foer sul red carpet con il completo doppiopetto

Non c'è niente da fare, il tailleur con i pantaloni rimane la quintessenza dell'eleganza, senza genere. Drusilla Foer ha sfilato sul red carpet del film Souvenir D'Italie indossando una rivisitazione del tuxedo: giacca doppiopetto nera senza camicia e pantaloni palazzo dalla linea fluida, con un ricamo scintillante di paillettes sul fondo semi trasparente. Anche lei sceglie il nero, il colore più gettonato alla kermesse romana: da Kasia Smutniak a Benedetta Porcaroli, fino a Emma Marrone, sono tantissime le dive che hanno sfilato in total black sul tappeto rosso. Nel suo caso però c'è sempre un guizzo frivolo e luminoso a distinguerla

Drusilla Foer

Per completare il look l'attrice e conduttrice ha indossato scarpe nere lucide e una clutch rigida rettangolare, con profili metallizzati. Ogni pubblica apparizione di Drusilla Foer è nel segno dello stile: dagli abiti di atelier scelti per Sanremo fino al red carpet del Festival del Cinema di Venezia, dove è apparsa luminosa in giallo, con un abito peplo firmato Valentino. Ormai Drusilla Foer non è solo un amato volto televisivo, è anche un'icona di stile: oltre le mode e il tempo, come una vera diva.