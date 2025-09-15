Andrea Damante ed Elisa Visari genitori, è nato Liam: qual è il significato del nome

Andrea Damante ed Elisa Visari sono diventati genitori. Il 12 settembre è nato Liam, il primo figlio della coppia. I due stanno insieme da 4 anni.

Fiocco azzurro per Andrea Damante ed Elisa Visari, che hanno annunciato ufficialmente la nascita del loro primo figlio. Alcune voci stavano già circolando da alcune ore: la strana prolungata assenza di entrambi sui social aveva insospettito i fan più fedeli. Infatti, i due erano in ospedale. Liam, questo il nome scelto, è nato il 12 settembre e la coppia ha condiviso sui social le prime foto assieme al piccolo. A breve partorirà anche Giulia De Lellis, storica ex fidanzata del dj.

Il significato del nome Liam

Elisa Visari ha scoperto la gravidanza a fine gennaio, anche se ha atteso qualche mese prima di rendere pubblica la notizia. Assieme al compagno, lo hanno fatto con un tenero video condiviso sui social al aprile. Andrea Damante, entusiasta di diventare papà, si è anche occupato del baby shower per fare una sorpresa alla sua compagna. Insomma, hanno vissuto questo periodo all'insegna della gioia e dell'amore. I due stanno insieme da 4 anni e con la nascita del primo figlio si apre per loro un nuovo capitolo di vita familiare.

Il nome scelto per il bambino non è certo dei più tradizionali. Hanno fatto riferimento a un nome di origine germanica tipico della tradizione irlandese: Liam è infatti il diminutivo di William che deriva dal germanico Willahelm. È composto da wil che significa "volontà, desiderio" e hel che vuol dire "elmo, protezione". Il significato è quindi "colui che è dotato di grande forza di volontà". Liam è un guerriero, è un uomo forte e risoluto.

Secondo il Conta Nomi ufficiale dell'Istat, c'è stata una escalation nella scelta di questo nome, diventato sempre più popolare. Se ne contavano poco più di 100 nel 2011, saliti a poco più di 1000 nel 2020. L'ultimo dato, il più recente consultabile, è del 2023: 1.236 bambini di nome Liam.

Nuovi bebè in arrivo

Questo è l'autunno delle nascite. Diverti volti noti del mondo dello spettacolo sono in procinto di diventare genitori. Il 10 settembre è stata la volta di Alessandra Amoroso che ha dato alla luce la sua Penelope Maria (il nome è un omaggio all'amata nonna). Dopo Elisa Visari, le prossime a portare a termine la gestazione saranno Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, vicinissime alla fatidica data del parto.