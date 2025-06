video suggerito

Come si è vestita Elisa Visari al baby shower: il look della fidanzata di Andrea Damante Si avvicina il parto: per festeggiare l'imminente arrivo del bebè, gli amici di Elisa Visari e Andrea Damante hanno organizzato una festa a sorpresa.

A cura di Giusy Dente

Elisa Visari e Andrea Damante stanno per cominciare una nuova avventura insieme: quella da genitori. Tra qualche mese, infatti, nascerà il loro primo figlio: la modella e attrice è in dolce attesa. Dopo cinque anni d'amore, i due sono pronti ad allargare la famiglia e non potrebbero essere più felici. Dopo il gender reveal party di inizio gravidanza (è un maschietto), ora che il parto si avvicina è stato il momento di un baby shower a sorpresa.

Il baby shower per il bimbo di Elisa Visari e Andrea Damante

La storia d'amore tra Andrea Damante ed Elisa Visari è nata nel 2020. Il dj era reduce dalla definitiva rottura con la ex fidanzata Giulia De Lellis e in Elisa Visari ha ritrovato il sorriso. È stato amore a prima vista e la differenza d'età non è mai stata un problema: lei, infatti, è più giovane di 12 anni. Il loro rapporto è cresciuto e si è evoluto (non senza qualche momento di crisi) portandoli fino alla scoperta della gravidanza.

L'hanno comunicato sui social, a fan e follower, nel mese di aprile, con un tempismo che non è passato inosservato: il caso ha voluto che proprio nello stesso periodo circolassero anche le prime voci sulla gravidanza di Giulia De Lellis. Anche la storica ex del tronista di Uomini e Donne, infatti, è in dolce attesa: aspetta una bambina dal fidanzato, il rapper Tony Effe. Il bimbo di Elisa Visari e Andrea Damante dovrebbe nascere a settembre.

Gli amici della futura mamma hanno organizzato per lei e per il compagno una festa a sorpresa, in cui celebrare l'arrivo imminente del bebè: un party tutto azzurro, con palloncini ovunque, regalini per il piccolo, una grande torta decorata con degli orsetti, dolcetti di ogni tipo. Elisa Visari per ringraziare tutti ha scritto su Instagram:

Non sapevo di avere bisogno di questo momento, finché non me lo avete regalato voi. Un pomeriggio perfetto, una sorpresa inaspettata, un amore immenso. Per il nostro piccolo, già così coccolato da tutti. Ho capito che c'era qualcosa nell'aria, ma non immaginavo questo. Grata per ognuno di voi. Il nostro piccolo è già super amato.

Il look della futura mamma

Look azzurro per la futura mamma. Per l'occasione, Elisa Visari ha scelto un vestito firmato Liu Jo realizzato in maglia con scollo all'americana, logo in metallo sul retro, dettagli a contrasto e gonna con motivo a pieghe. Presenta anche un dettaglio cut out sui fianchi nudi. Costa 263 euro.