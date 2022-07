Alessia Marcuzzi con i gioielli serpente (che valgono quasi 100mila euro) Alessia Marcuzzi ha aggiunto un tocco davvero scintillante e prezioso al suo nuovo look estivo. Sui social ha brillanto con dei gioielli d’oro e diamanti a forma di serpente: ecco chi li ha firmati e quanto valgono.

Alessia Marcuzzi sta per tornare in tv dopo oltre un anno di pausa dai riflettori, a partire dal prossimo autunno sarà protagonista di un programma tutto suo su Rai 2, si chiamerà Boomerissima e la vedrà alle prese con ricordi ed effetto nostalgia. Ora, dunque, non può fare a meno di godersi un'estate super rilassante tra uscite con gli amici e bagni a mezzanotte. L'avevamo lasciata a Londra con la piccola Mia per la laurea del figlio Tommaso Inzaghi e oggi la ritroviamo a Roma in versione glamour e preziosa. Il dettaglio che ha fatto la differenza nel suo outfit da città? I gioielli scintillanti a forma di serpente: ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Chi ha firmato i gioielli di Alessia Marcuzzi

Dopo aver spaziato tra tubini aderenti ed eleganti completi mannish, Alessia Marcuzzi è tornata allo stile trendy e casual che da sempre la contraddistingue. Jeans oversize, canotta bianca e cardigan beige: il suo ritorno in città è stato all'insegna della comodità.

Alessia Marcuzzi con i gioelli Bvlgari

A fare la differenza nel look della conduttrice, però, sono stati i gioielli preziosi e scintillanti che hanno aggiunto un tocco sofisticato all'intero outfit: sono tutti firmati Bvlgari e fanno parte dell'iconica collezione Serpenti. La collana, in particolare, è la Viper in oro rosa 18 kt ed è decorata con semi-pavé di diamanti. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 47.500 euro.

La collana Serpenti di Bvlgari

Alessia Marcuzzi, il prezzo di anelli e bracciali

Alessia ha abbinato il collier ad altri gioielli coordinati, sempre della linea Serpenti di Bvlgari. I bracciali sono i Viper in oro rosa 18 kt, uno è semplice, l'atro è decorato con pavé di diamanti e costano rispettivamente 6.000 e 30.000 euro.

Bracciale Bvlgari

Stessa cosa vale per gli anelli, il primo in oro rosa, il secondo con i diamanti incastonati sul serpente che fascia il dito mignolo (prezzo 2.100 e 8.000 euro). In totale, dunque, i gioielli della Marcuzzi valgono oltre 93.000 euro, anche se, essendo un servizio fotografico sponsorizzato da Bvlgari, probabilmente non ha pagato nessuno dei preziosi ma ha preso tutto solo in prestito. In quante sognano di completare i loro look estivi con un tocco tanto sofisticato e scintillante?