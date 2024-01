Alessia Marcuzzi alle Maldive, anticipa il trend dell’estate col costume intero nude Alessia Marcuzzi alle Maldive sceglie il costume intero nude: sarà il trend dell’estate 2024? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Perché lasciarsi intristire dal freddo e dalla pioggia dell'inverno, quando ci si può trasferire in un vero e proprio paradiso terrestre e godersi la sabbia bianca e il mare cristallino? Alessia Marcuzzi, infatti, non ci ha pensato due volte e per iniziare l'anno nuovo in bellezza è volata alle Maldive. Sono tanti i vip che hanno optato per mete esotiche e tropicali, per dare il benvenuto al 2024: hanno avuto la stessa idea della conduttrice sia Federica Nargi con marito e figlie che Noemi Bocchi e Francesco Totti. Anche loro si stanno godendo gli atolli nell’Oceano Indiano, in costume.

Alessia Marcuzzi alle Maldive

La conduttrice è in vacanza da diversi giorni. È quindi lontana dai gossip che circolano sul suo conto in Italia, dove si chiacchiera tanto del suo presunto flirt con Stefano De Martino. La bomba l'ha sganciata Belén Rodriguez stessa e immediatamente è diventata virale, catalizzando i giornali. Nessun commento è giunto da Alessia Marcuzzi, che si sta godendo le Maldive in assoluto relax, assieme alla figlia Mia. Stanno soggiornando in un esclusivo resort con vista sull'oceano, trascorrendo le giornate tra passeggiate, nuotate, bagni in piscina, giri in bicicletta, immerse nella natura. In valigia, Alessia Marcuzzi ha portato diversi costumi per il giorno, da alternare ai look glamour che sta invece sfoggiano per le serate fuori. Ha iniziato il 2024 con un due pezzi zebrato, poi è stata la volta di un altro modello.

Dopo il bikini animalier il costume intero nude

Dopo il bikini in fantasia animalier, Alessia Marcuzzi ha mostrato a fan e follower un altro look balneare, che si appresta a diventare il trend dell'estate 2024. Mancano ancora diversi mesi all'estate, ma potrebbe già aver lanciato la tendenza regina di quest'anno: il costume intero nude. Questo è del brand Made in Italy IU Rita Mennoia, specializzato in beachwear. Sicuramente la conduttrice ha una predilezione per questo modello, sfoggiato anche nell'estate 2023 nella versione senza bretelle e con zip. Ma non sono mancate anche altre varianti, dal monocolor verde a quello bianco trasparente. I costumi nude creano un effetto unico: dal cipria al beige al marroncino, sono capaci di mimetizzarsi con la pelle creando un effetto seducente. Sono le tonalità preferite delle sorelle Kardashian. Ma anche gli stilisti amano le nuance neutre. Difatti alle sfilate per la stagione Primavera/Estate 2024 si sono visti tantissimo questi colori. Ad Alessia Marcuzzi il trend non poteva certo sfuggire!