Alessandra Amoroso festeggia il disco d’oro: è una dark lady con la giacca in vinile Look total black con tacchi vertiginosi per Alessandra Amoroso, che si sta godendo il suo successo post Sanremo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandra Amoroso è tornata. Il palco dell'Ariston è stato per lei un nuovo inizio, un punto di ripartenza. Al Festival di Sanremo ha portato in gara il brano Fino a qui arrivando nona. La canzone è intima e personale, affonda le sue radici in un recente periodo di difficoltà vissuto dall'artista. Ne ha parlato lei stessa in conferenza stampa, leggendo una serie di commenti carichi di odio ricevuti nei mesi passati, che l'avevano costretta a "scappare" e ad allontanarsi dalla musica. Tutto era scaturito da un episodio in particolare: il rifiuto di firmare un autografo a un fan, che l'aveva messa al centro di critiche, insulti e polemiche. È servito del tempo per riprendersi, ma ora che ha recuperato serenità e autostima è inarrestabile.

Il successo di Alessandra Amoroso

Al Festival di Sanremo, Alessandra Amoroso ha sfoggiato una nuova immagine, una nuova versione di sé. Forse questa trasformazione è la diretta conseguenza di ciò che le è successo in questi mesi: ha trascorso molto tempo in Colombia, poi è rientrata in Italia e ha ripreso la psicoterapia, convinta di voler affrontare le cose lasciate in sospeso. A quel punto, è riuscita anche a fare qualcosa che mai era riuscita a fare prima: la gara del Festival di Sanremo, kermesse a cui aveva partecipato solo in qualità di ospite.

La canzone era quella giusta per quel palco e in effetti si è rivelata una mossa vincente. Il brano sta godendo di un enorme successo: ha ottenuto anche la certificazione d'oro. Per festeggiare questo traguardo, la cantante ha scelto il look total black. Il mood dark è quello che al momento sente più suo: anche al Festival ha puntato sul nero serata dopo serata, una serie di outfit seducenti tra scollature, maxi spacchi e cut out. Nelle nuove foto, Alessaadra Amoroso indossa appunto una giacca in vinile abbinata a pantaloni c, con reggiseno in vista.

Leggi anche Elodie irriconoscibile: nel suo primo film Ti mangio il cuore è una dark lady coi capelli neri

Ha completato il look con un paio di slingback dal tacco a stiletto argentato: sono di Casadei e presentano lateralmente un inserto in PVC trasparente. Costano 795 euro. Nero persino lo smalto sulle unghie coordinato alla pesante riga di eyeliner: insomma, davvero nulla lasciato al caso, tutto super curato nei minimi dettagli.