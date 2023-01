Le suite più strane al mondo: ecco dove trovarle Dalla suite sottomarina alla stanza dell’Inferno dantesco, ecco le camere d’albergo più originali del mondo dove il soggiorno è un’esperienza difficile da dimenticare.

A cura di Clara Salzano

La suite sottomarina

C'è chi viaggia ala ricerca delle destinazioni più lussuose ed esclusive e chi cerca solo la tranquillità e i ritmi della natura. Il mondo dell'ospitalità è pensato per soddisfare le esigenze e richieste di tutti. Esistono però strutture che vanno ben oltre qualsiasi desiderio e riescono a superare con la propria originalità e creatività anche l'immaginazione dei clienti più fantasiosi. Si tratta degli hotel con le camere più strane e spettacolari del mondo, dalla suite sottomarina alla stanza che conduce direttamente all'Inferno dantesco.

La suite sottomarina

Dormire tra scie di pesci colorati a diversi metri sotto il livello del mare è il sogno di ogni sirenetta mancata che presso l'Hotel Conrad Maldives Rangali, sull'Isola di Rangali, diventa realtà. Si tratta del primo albergo con una suite sottomarina dove si può dormire circondati dalla fauna marina più varia senza dover indossare nessuna muta da sub. Nel buio dei fondali, di notte, la vista del mondo sottomarino è mozzafiato.

Suite sottomarina del Conrad hotel

La suite di ghiaccio

Una camera fatta completamente di ghiaccio Sono diciotto le suite artistiche che ogni anno vengono All'Icehotel di Jukkasjärvi in Finlandia si dorme in suite dove la temperatura è costante a -30°C ma non ci si congela. Si tratta del primo hotel di neve e ghiaccio (snis) al mondo dove ogni anno vengono realizzate da artisti internazionali diciotto suite di ghiaccio. Una cupola di ghiaccio, funghi giganti e figure ispirate ai videogiochi sono solo alcune delle creazioni artistiche realizzate quest'anno per l'Icehotel ha richiesto il corrispettivo di 10 piscine olimpioniche di snis.

Leggi anche Dove si trova la torre residenziale più alta del mondo

Una delle suite dell’Icehotel

La suite UFO

Sono tante le originali costruzioni in cui ci si può imbattere nella foresta della Lapponia svedese. Ad Harads si trova infatti il Treehotel, l'albergo di design tra gli alberi con otto suite realizzate da altrettanti designer di fama internazionale. Bertil Harström ha progettato un vero e proprio UFO sospeso tra i rami che immerge gli ospiti in un mondo ispirato allo spazio con un cielo stellato nel soffitto e interni e tessuti a tema. All'interno della struttura c'è una vera e propria suite matrimoniale e tre letti singoli con piccole finestre che lasciano entrare la luce e vista mozzafiato sulla natura circostante.

UFO di Treehotel

La suite con la vasca dei trichechi

Una delle stanze d'albergo più singolari al mondo si trova al Pairi Daiza Resort, lo zoo resort in Belgio dove si dorme accompagnati dai trichechi. La suite si chiama appunto la "casa dei trichechi" ed è una camera sottomarina con vista diretta alla vasca dei trichechi dello zoo.

La suite più piccola al mondo

Il Central Hotel è molto più di una semplice suite perché è un vero e proprio hotel ed è tra i più piccoli al mondo. A disposizione degli ospiti c'è infatti solo una piccola stanza con bagno dove tutto e progettato su misura per garantire il massimo comfort nonostante le dimensioni ridotte. Il Central Hotel & Cafèsi trova a Copenaghen e al piano di sotto è caratterizzato a un grazioso bar sempre di misura ristretta.

Il Central hotel di Copenaghen

La suite di casette per uccelli sull'albero

Un'altra delle originali suite del Treehotel tra i rami della foresta della Svezia settentrionale è Biosphere, progettata dal danese Bjarke Ingels Group (BIG), che ha usato 340 casette per gli uccelli pr la sua creazione. La suite si sviluppa su una superficie interna di 34 metri quadrati sospesi da terra e una terrazza sul tetto che immerge i visitatori tra le cime degli alberi.

Biosphere

La suite nell'osservatorio astronomico

Sopra St. Moritz, sul pendio della Suvretta, si può dormire in uno storico osservatorio del 1924 a 2000 metri di altezza. Si tratta di una delle suite del Million Stars Hotel, con vista sulle montagne dell’Engadina e sul cielo stellato del Berghotel Randolins, una struttura di cui fa parte l'osservatorio, che ricorda un resort. La camera è provvista di una cupola chiusa con una piccola finestra laterale e tutte le comodità dell’hotel.

Sternwarte by Randolins

La suite a bolla tra gli elefanti

Presso le Jungle Bubble dell'Anantara golden triangle elephant camp & resort si può trascorrere un soggiorno indimenticabile tra i maestosi elefanti thailandesi. Posizionato su una collina che domina i fiumi Mekong e Ruak nell'antica giungla della Tailandia del nord, la struttura è un campo dove si aiutano gli elefanti bisognosi e le lussuose bolle trasparenti si immergono nel loro habitat naturale nella foresta.

Jungle bubble

La suite nella fabbrica di birra

Due iconici edifici della fabbrica di birra Carlsberg ospitano l'Hotel Ottilia, a Copenaghen. Le 155 camere e suite dell'albergo hanno recuperato gli spazi della ex fabbrica creando interni unici e di design con terrazza panoramica. Le camere mantengono uno stile industriale e vista mozzafiato sulla città.

Hotel Ottilia

La suite all'Inferno

Nel centro storico di Firenze c'è un hotel che si ispira alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Qui Inferno e Paradiso prendono forma nelle camere del 25Hours Hotel dove gli ospiti possono fare un viaggio nei gironi dei dannati del capolavoro letterario dantesco fino a risalire ai cieli beati del paradiso.