video suggerito

Perché i bambini olandesi sono i più felici al mondo Sapete che i bambini olandesi sono i più felici al mondo? Ecco il motivo nascosto dietro il fenomeno. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'infanzia è tra i periodi più belli della vita di una persona, dove tutto è una continua scoperta, sia quando si parla del proprio carattere che del mondo esterno. Spesso, però, ci si ritrova a vivere in realtà che non possono essere definite propriamente "su misura per bambino", dunque si rimane spesso chiusi in casa davanti alla tv e ai videogiochi. Come incide sulla crescita? Naturalmente in modo negativo e gli effetti diventano evidenti solo durante l'età adulta. Esiste però un luogo in Europa in cui i piccoli sono i più felici al mondo: ecco qual è e cosa stimola il benessere.

Il paese in cui il benessere infantile è ai massimi livelli

Secondo un rapporto dell'UNICEF del 2025, esiste un paese in cui i bambini sono più felici rispetto ad altrove e si trova in Europa. Si tratta dei Paesi Bassi dove, stando alle stime, il benessere infantile sarebbe ai massimi livelli. I risultati sono stati raggiunti dopo aver analizzato lo stile di vita dei piccoli in 43 paesi membri dell'Unione Europea e/o dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (dunque dalle ricerche sono stati esclusi gli Stati Uniti perché gli studiosi non disponevano di dati rilevanti sulla salute mentale dei più piccoli). Nonostante ciò, chi ha vissuto sia in America che in Olanda può affermare con certezza che i bambini olandesi sono i più felici del mondo.

L'educazione olandese basata sull'autosufficienza

Il motivo nascosto dietro questo benessere infantile? Nei Paesi Bassi ci sono un'ottima assistenza sanitaria, una cultura basata sulla fiducia, una minore pressione per eccellere negli studi e soprattutto i genitori danno molta importanza all'indipendenza personale, lasciando i piccoli liberi fin dall'infanzia. L'educazione olandese si basa sul concetto di autosufficienza, dunque i piccoli vanno in bicicletta a scuola, raggiungono da soli le case degli amichetti ed escono ogni volta che vogliono. Secondo il sondaggio nazionale sulla salute dei bambini del 2023 condotto dal CS Mott Children's Hospital, l'84% dei genitori concorda sul fatto che i bimbi traggano beneficio dal tempo libero trascorso lontano dalla supervisione di un adulto, peccato che il più delle volte non lo ritengono possibile per una questione di sicurezza. Per rendere un bambino felice, dunque, basta semplicemente lasciargli godere la libertà e i ricordi che ne derivano.