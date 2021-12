Dormire all’Inferno o in Paradiso? Il primo hotel italiano ispirato alla Divina Commedia di Dante Nel centro storico di Firenze apre il primo albergo ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri dove si può trascorrere la notte in un girone dell’Inferno o su un cielo del Paradiso.

A cura di Clara Salzano

InfernoRoom nel 25hours hotel di Firenze_credits_ Dario Garofalo

La Divina Commedia di Dante Alighieri prende forma nel centro storico di Firenze, non lontano dal Ponte Vecchio e dal Duomo di Santa Maria del Fiore. Una volta varcata la soglia del nuovo 25hours Hotel, il primo hotel al mondo ispirato alla Divina Commedia, l'ospite viene coinvolto in un viaggio attraverso il capolavoro letterario dantesco trascorrendo una notte in un girone dell'Inferno o su un cielo del Paradiso.

Camera del Paradiso nel nuovo 25hours Hotel Firenze

Dalla camera di Caino alla stanza delle Celesti Armonie, il 25hours Hotel Piazza San Paolino è il primo albergo al mondo che si ispira alla Divina Commedia dantesca. L'albergo si sviluppa su una superficie di 10.750 metri quadrati e comprende 170 camere ognuna con un design unico, curato dall’interior designer Paola Navone, che ha creato una perfetta tensione tra Inferno e Paradiso dantesco.

Stanza delle Celesti Armonie__25h Piazza San Paolino_credits_ Dario Garofalo

Il 25hours Hotel Piazza San Paolino sorge in seguito ad un accurato progetto di ristrutturazione dello storico edificio della Banca d’Italia del XVIII secolo ad opera degli architetti fiorentini di GLA – Genius Loci Architettura che hanno recuperato sapientemente la preesistenza valorizzando il nuovo progetto di interior design. Il viaggio attraverso il capolavoro dantesco inizia già dalla reception dove l'ospite può scegliere tra mangiare nel girone dei Golosi o rilassarsi in una Corte incantata scenografica che ricrea l'atmosfera di una vera “selva oscura".

L’ascensore che porta al piano Inferno nel 25hours Hotel

Citazioni, continui rimandi simbolici e piccole digressioni immergono gli ospiti del 25hours Hotel Piazza San Paolino nel mondo della Divina Commedia. Il tema dantesco è articolato attraverso una sequenza di grandi spazi tra di loro concatenati, tra le corti e le sale, le camere e i corridoi. Per raggiungere la propria stanza si prendono ascensori a tema Inferno o Paradiso, a secondo della scelta fatta dall'ospite: un luminoso Hell è la scritta che appare all'ospite che ha scelto di dormire da dannato.

Una delle camere del 25 Hours hotel Firenze ispirato alla Divina Commedia di Dante

Le camere dell'inferno sono arredate tutte con rossi intensi e riferimenti ai vari gironi danteschi. Chi sceglie il paradiso dormirà invece in camere dai colori algidi ed eterei con elementi che si rifanno al mondo degli angeli. Ogni cosa, dai colori alle superfici trattate con broccato, mosaico, carta da parati, laminato o specchio, offre un'esperienza indimenticabile, divertente e pop, anche a livello tattile, che permette di immaginare di camminare tra gironi e cieli danteschi, tra vizi e virtù.

Ristorante i Golosi

Gli ospiti del 25hours Hotel Piazza San Paolino possono inoltre trascorrere il proprio tempo libero al Cinema Paradiso per una proiezione unica, tra i vari ristoranti dell'albergo, nel centro benessere o in palestra. Il progetto oltre ad aver recuperato in modo sapiente un luogo storico di Firenze, ha permesso ai cittadini di riappropiarsi di un edificio a lungo abbandonato che adesso è stato aperto verso la città e verso l’esterno, valorizzando anche l’adiacente piazza attraverso la realizzazione di un nuovo sagrato accessibile e pedonale.