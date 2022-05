Una camera con bar: benvenuti nell’hotel più piccolo al mondo Al Central Hotel & Café c’è una sola stanza sopra una piccola caffetteria nel cuore di Copenaghen: è l’hotel più piccolo al mondo ma non manca di nulla per essere felici.

A cura di Clara Salzano

Il Central Hotel & Café di Copenaghen

Talvolta basta una piccola camera e un ottimo caffè per farti sentire come a casa, o anche meglio, in qualsiasi parte del mondo. Al il Central Hotel & Café c'è una sola stanza sopra una piccola caffetteria nel cuore di Copenaghen: è l'albergo più piccolo al mondo e non manca davvero di nulla per essere felici.

La faccia del Central Hotel & Cafè

Un'unica camera, doppia, con bagno en-suite, questo è il Central Hotel & Café che si trova in cima a un piccolo caffè nel quartiere di Vesterbro. Si sale una piccola scala di legno posta al primo piano della minuscola caffetteria, la più piccola di Copenaghen. Tutto è studiato in ogni minimo dettaglio all'interno della camera del Central Hotel & Café, come su una barca senza mare o un'astronave senza missioni nello spazio ma il viaggio non per questo è meno emozionante.

Dettagli artigianali per la camera

Il design della camera doppia del Central Hotel & Café è caratterizzato da rifiniture in legno naturale, elegante biancheria da letto Royal Eden e Geismar, un televisore a scomparsa, un bagno con doccia in stile retrò, il migliore impianto musicale e un frigobar fornito di tutto.

Il bagno in camera

Sentirsi sempre a proprio agio, rilassarsi, farsi coccolare e scoprire angoli meravigliosi di mondo, in fondo sono queste le cose che si cercano quando si viaggia. Al Central Hotel & Café, nonostante le dimensioni ridotte, è tutta una scoperta dal televisore nascosto nella libreria all'armadio ricavato in un angolo vicino alla finestra o agli sgabelli a scomparsa.

Il letto con vista dell’hotel

I dettagli artigianali dell'albergo conquistano anche i viaggiatori più esigenti che potranno concedersi il massimo comfort e relax in una camera che è una casa ma è anche il bar vicino a casa in un unico posto. La colazione poi seduti ai tavolini lungo l'affascinante strada Tullinsgade della caffetteria più piccola di Copenaghen è un'esperienza a cui difficilmente vorrete rinunciare.