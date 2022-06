La camera d’albergo tra gli alberi fatta da 340 casette per gli uccelli Il danese Bjarke Ingels ha realizzato l’ultima suite del Treehotel nella foresta della Lapponia svedese usando 340 casette per gli uccelli immerse tra le cime degli alberi.

A cura di Clara Salzano

Bjarke Ingels firma la nuova suite del TreeHotel nella Lapponia svedese

Tramite un ponte sospeso tra gli alberi si accede alla nuova camera del Treehotel, l'albergo di design realizzato nella Lapponia svedese fatto da otto suite disegnate da altrettanti famosi designer e artisti. L'ultima arrivata tra i rami della foresta della Svezia settentrionale è Biosphere, progettata dal danese Bjarke Ingels Group (BIG), che ha usato 340 casette per gli uccelli per creare una camera d'albergo unica al mondo.

Il ponte sospeso che conduce a Biosphere

Biosphere è l'unica suite al mondo composta da 340 nidi di uccelli. L'installazione pone l'attenzione sulla sostenibilità e sul turismo naturale del Teehotel che in questo modo contribuisce alla conservazione della popolazione di uccelli locale. Con il suo originale design la Biosphere vuole inoltre rafforzare l'habitat l'habitat naturale dei boschi svedesi.

La camera da letto di Biosphere di Bjarke Ingels

Dall'interno di Biosphere si gode di una vista mozzafiato a 360 gradi sulla foresta. Nonostante lo spazio e l'impatto ridotto della struttura sull'ambiente, la camera offre tutto i comfort di un hotel di lusso. La suite progettata da Bjarke Ingels Group si sviluppa su una superficie interna di 34 metri quadrati sospesi da terra e una terrazza sul tetto che immerge i visitatori tra le cime degli alberi.

Bjarke Ingels nella sua Biosphere di Treehotel

Lo spazio completamente trasparente offre l'opportunità di vivere l'avifauna del posto da vicino in un habitat ecologico incontaminato. All'interno della camera d'albergo di BIG c'è spazio per un'ampia camera da letto, una zona living e un comodo bagno con doccia e sauna. Come tutte le altre strutture del Treehotel, i servizi igienici sono a incenerimento e il sistema idrico sostenibile. Gli ospiti del Treehotel possono soggiornare così nell'epicentro della natura e concentrarsi solo sulla bellezza dell'ambiente circostante.