L’anti-Natale a casa di Fedez si ispira ai film, tra Grinch e Nightmare Before Christmas

Il Natale a casa di Fedez è poco classico e tradizionale, ma molto personalizzato e alternativo. L’allestimento si ispira a due famosi film natalizi.

Le tendenze natalizie di quest'anno parlano di una predilezione per decorazioni minimal e all'insegna della tradizione, con alberi addobbati in modo molto classico. Fedez ha stupito tutti come sempre e ha scelto invece qualcosa di molto più originale e personalizzato, capace di rappresentarlo e raccontare qualcosa di più. Il rapper ha portato il clima delle feste dentro le mura domestiche, ma a modo suo. Più che atmosfera del Natale si respira, in casa, un'atmosfera da anti-Natale. Fedez si è rifatto a due opere cinematografiche famosissime. Lui è un grande appassionato di film, ma anche videogiochi, fumetti, arte contemporanea: la casa di Milano (dove si è trasferito dopo la separazione) è arredata proprio seguendo questa estetica pop. Tutti gli ambienti sono costruiti su misura, sulla sua persona e l'angolo natalizio non poteva fare differenza.

Ecco perché non ha scelto un albero di Natale tradizionale e neppure le decorazioni si possono definire esattamente classiche. A differenza di chi ama il Natale e in questo periodo dell'anno prova gioia, voglia di vivere, entusiasmo, divertendosi a fare regali e ammirando le strade illuminate, Fedez prova tutt'altri sentimenti. Non è un fan del clima natalizio e a onor del vero bisogna dire che effettivamente le feste non per tutti significano spensieratezza. C'è anche chi le vive con ansia, stress, tristezza, malinconia.

Lui è in questa categoria, ecco perché il suo personaggio di riferimento non poteva che essere il Grinch. L'iconico mostro protagonista dell'omonimo film (a sua volta tratto da un libro) è l'incarnazione dell'odio per il Natale, ricorrenza che infatti cerca di boicottare, salvo poi ricredersi e comprenderne il vero significato. I riferimenti alla creatura dal pelo verde non mancano, nell'allestimento natalizio a casa di Fedez.

C'è un pupazzo ai piedi dell'albero di Natale: è un Grinch vestito da Babbo Natale. Ci sono anche varie palline a tema col ghigno del mostro e ai piedi dell'albero c'è un tappetino che riproduce i suoi occhi gialli. In alto, invece, c'è un LED luminoso esplicativo, molto chiaro, che non lascia spazi a dubbi: c'è scritto proprio "Merry Grinch Mas"! E ancora gli occhi gialli sono riproposti su una ghirlanda, decorata con un fiocchetto rosso.

Ma Fedez si è lasciato ispirare anche da un altro film, un altro evergreen natalizio. Non è la solita commedia romantica né il solito film per famiglie pieno di lucine, ma è comunque una storia famosissima, dalle atmosfere più dark: si tratta di Nightmare Before Christmas. L'allestimento include anche un pupazzo che riproduce le fattezze del protagonista Jack Skeletron, re delle zucche della Città di Halloween, vestito da Babbo Natale con tanto di lunga barba bianca. Ce n'è anche una miniatura tra i rami dell'albero: rigorosamente curvo, per un vero anti-Natale che si rispetti!