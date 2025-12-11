Qual è il momento più stressante del Natale secondo uno studio

Il Natale è una festa, ma ha anche dei risvolti di malinconia e tristezza. Questi sentimenti negativi vengono scatenati da più fattori e hanno un apice.

Bello il Natale: le luci, gli addobbi, decorazioni ovunque, pacchetti regalo, cene e pranzi con gli amici, brindisi di auguri, look scintillanti e glamour da sfoggiare alle feste. Ma tutto questo quanto ci stressa? È il risvolto della medaglia natalizia. Tanta gioia nell'aria, tanto amore che si sprigiona dai cuori, ma anche tristezza, malinconia, stanchezza. Le feste sono così: inevitabilmente si pensa anche a chi non c'è più, si fanno bilanci, si fa un viaggio tra i ricordi, si torna con la mente al periodo dell'infanzia. Per qualcuno, il Natale diventa particolarmente pesante proprio per questo e per il carico di impegni, oltre che per le spese maggiorate. E il picco di sentimenti negativi ha un giorno e un'ora specifica. L'ha identificata un team di ricerca inglese.

Secondo il loro studio, lo stress natalizio raggiunge il picco esattamente alle 12:27 del 25 dicembre. La ricerca è stata condotta su 2.000 adulti che festeggiano in Natale ed è stato dimostrato che il massimo livello di stress corrisponde agli orari del pranzo di Natale. Quello è il momento peggiore, principalmente perché si avverte tutto il peso di dover fare bella figura, di dover allietare gli ospiti, di dover mantenere un clima sereno e festoso. È il peso delle apparenze, fondamentalmente, delle aspettative. Il 67% dei britannici interpellatisi sente come sopraffatto da tutto questo, dal doversi mostrare felice, riconoscente, dal dover sorridere. Altri elementi che contribuiscono allo stress che precede il Natale, oltre al pranzo, sono: l'acquisto dei regali (39%), la mancanza di soldi (26%), la vita sociale (18%), i viaggi per andare a trovare i parenti (16%). Sono tutte fonti di malessere e tensione.

La ricerca è stata commissionata da Richie Norton che a The Sun ha commentato: "Il Natale dovrebbe essere un momento per fermarsi e riconnettersi, ma per molti di noi diventa un turbine. Ritagliarsi del tempo per sé e prendersi cura del proprio benessere è fondamentale per avere l'energia necessaria da condividere con gli altri". L'esperto ha condiviso anche una serie di consigli preziosi per ritrovare la calma durante il caos delle feste: non tutti riescono a viverle in modo lento. Il 21% degli inglesi ha affermato di poter contare solo su 30 minuti o meno di vera pace e tranquillità durante tutto il giorno: di conseguenza, più della metà (53%) non desidera altro che riposo e relax come regalo di Natale. C'è anche chi prova senso di colpa se si ferma un attimo a respirare e riprendere fiato: oltre un terzo (36%) ha ammesso di considerarlo quasi una colpa, il prendersi del tempo per sé prima del grande giorno.

Il consiglio di Richie Norton è prezioso: "Se il caos natalizio diventa eccessivo, fai cose che ti aiutino a trovare la giusta prospettiva durante il periodo festivo", spostando il focus sul proprio benessere e non cercando di accontentare tutti e di assecondare a ogni costo le aspettative altrui.