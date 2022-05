Gli oggetti di design in casa di Chiara Ferragni: quanto costano piatti e svuotatasche Chiara Ferragni ha mostrato alcuni oggetti griffati della sua casa, non solo arredi esclusivi e opere d’arte uniche ma piatti e svuotatasche di design: vediamo quanto costano.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni mostra alcuni nuovi oggetti di design in casa

Chiara Ferragni e Fedez hanno in casa numerosi arredi esclusivi e oggetti di design unici. Sono tante le immagini e i video condivisi sui social dalla nota coppia che svelano i dettagli più curiosi della loro abitazione, dai giocattoli dei figli Leone e Vittoria Lucia ai design outdoor della casa. Di recente Chiara Ferragni ha mostrato alcuni oggetti griffati che si trovano nel loro attico a Citylife, scopriamo quanto costano i piatti e svuotatasche nella casa dei Ferragnez.

Gli svuotatasche in casa di Chiara Ferragni

Quali sono gli svuotatasche in casa di Chiara Ferragni

Capita quando si rientra in casa di avere la necessità di svuotare le proprie tasche o togliere dalla borsa chiavi e altri oggetti di uso quotidiano e trovare un piccolo contenitore piatto ad assolvere a tale necessità. Si parla in questo caso di svuotatasche e anche in casa di Chiara Ferragni e Fedez se ne trovano e non più di uno.

Lo svuotatasche Ginori 1935 presente in casa di Chiara Ferragni e Fedez

Su un mobile del salotto di Chiara Ferragni e Fedez è presente in realtà una vera e propria collezione di piatti e svuotatasche di design, firmati da alcune delle aziende più esclusive del settore. Si tratta delle collezioni di svuotatasche di Ginori 1735 e Fornasetti che sono dei veri e propri oggetti di culto per gli appassionati del design.

Il piatto Fornasetti a casa di Chiara Ferragni

Quanto costano i nuovi oggetti di design dei Ferragnez

Chiara Ferragni ha mostrano in un recente post sui social la sua collezione di svuotatasche. È stato possibile riconoscere lo svuotatasche della collezione "Il viaggio di Nettuno" ideata dal designer Luke Edward Hall appassionato dalla mitologia Greco-Romana che raffigura Nettuno, il dio del mare, e altri personaggi mitologici. Questa serie di svuotatasche Ginori 1735 ha un costo di 182 euro a pezzo.

Svuotatasche Ginori 1735 "Il viaggio di Nettuno"

Chiara Ferragni in casa ha anche il piatto Tema e Variazioni n.41 di Fornasetti caratterizzato dal volto della cantante lirica Lina Cavalieri reinterpretato su porcellana decorato a mano con inserti in oro.

Il piatto Fornasetti Tema e Variazioni n.41

Si tratta di un oggetto per collezionisti e amanti del design e dell'arte che può essere utilizzato anche come piatto da parete, grazie alla presenza di due fori sul retro, ma anche per la tavola. Il costo del piatto è di 260 euro.