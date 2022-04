La panchina Amore sul terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa il romantico arredo Sul terrazzo di casa di Chiara Ferragni e Fedez si trova un’originale panchina con la scritta Amore. Scopriamo quanto costa il romantico arredo di design.

A cura di Clara Salzano

La panchina con la scritta amore sulla terrazza di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono sicuramente una delle coppie più popolari in Italia ma anche tra le più romantiche sui social con le loro dichiarazioni d'amore, le promesse di matrimonio pubbliche e le sorprese amorose. Sono molte le immagini e i video condivisi sui social che parlano del loro grande amore e non poteva mancare sul loro terrazzo di casa un arredo romantico come la panchina con la scritta Amore.

La panchina Amore di Chiara Ferragni e Fedez

La panchina romantica Amore sul terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez è un oggetto di design iconico. Si tratta di un arredo disegnato dal designer Giò Colonna Romano che si è ispirato all’arte del lettering: "una parola diventa un elemento progettuale e si materializza, trasformandosi in un prodotto capace di comunicare un messaggio".

La panchina Amore di Gio Colonna Romano perfetta indoor e outdoor

Quanto costa la panchina Amore di Chiara Ferragni e Fedez

L'originale panchina con la forma della parola Amore è realizzata in polietilene e disponibile in diversi colori. Sul terrazzo di Chiara Ferragni e Fedez è rossa. La panchina Amore inoltre è perfetta non solo per gli ambienti esterni ma anche per gli spazi domestici dove dona colore e rende gioiosa l’ambientazione.

Amore è utilizzata anche come allestimento in diversi luoghi pubblici

Amore disegnata da Gio Colonna Romano è realizzata con le lettere in corsivo e può essere usata come seduta sia sui lati frontali della scritta che sui suoi fianchi più lunghi. Il romantico arredo è prodotto dall'azienda Slide design e viene venduto al prezzo si 498,98 euro.