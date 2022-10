Come decorare casa per Halloween 2022: idee, immagini e consigli Sono sempre di più le persone che scelgono di festeggiare Halloween, il 31 ottobre, ricreando in casa un’atmosfera da brividi con candele, teschi decorativi e ragnatele appese ovunque.

A cura di Clara Salzano

Decorazioni per Halloween

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Halloween 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Pipistrelli, fantasmi e zucche intagliate, Halloween si avvicina e sono in tanti a decorare la casa in vista della notte più spaventosa dell'anno che cade il 31 ottobre. Nonostante si tratti di una festa di origine anglosassone, sono sempre di più le persone a scegliere di festeggiare Halloween ricreando in casa un'atmosfera da brividi con candele, teschi decorativi e ragnatele appese in tutte le stanze, dall'ingresso alla cucina, dal soggiorno e altrove. Per creare la perfetta atmosfera horror, che si tratti di una festa a tema, di una cena o di un weekend da paura, non servono solo oggetti e figure che rimandano ad Halloween come streghe, vampiri o ragni ma anche la scelta dei colori è importante come il rosso sangue, l'arancione, che è il colore dell'autunno e il nero, che rimanda ad uno stile gotico, semmai da applicare a decorazioni fai da te o acquistate online.

Come decorare casa per Halloween

Fantasmi e pipistrelli sospesi in soggiorno

Personaggi e animali terrificanti sono i must have delle decorazioni per Halloween. L'obiettivo è quello di allestire il miglior set dell'orrore in casa, ecco perché fantasmi, ragni, pipistrelli, corvi e gatti neri appesi alle pareti del soggiorno, semmai visibili anche dall'esterno, possono trasformare ogni abitazione in una casa da brividi.

Pipistrelli decorativi in soggiorno

Ghirlande di teschi e occhi per la porta d'ingresso

Le decorazioni all'ingresso di casa non possono mai mancare per immergere i propri ospiti nella perfetta atmosfera della notte più terrificante dell'anno. Per dare il benvenuto in casa in perfetto stile Halloween si può decorare la porta d'ingresso con una ghirlanda fatta di piccoli teschi oppure attaccare occhi spaventosi che possano intimorire i "mal capitati".

Teschi decorativi

Zucche intagliate per decorare la tavola

La zucca è il simbolo dell'autunno e soprattutto di Halloween. Non serve aspettare dunque il 31 ottobre per creare una decorazione da brividi con le zucche. Perfette su una mensola ma soprattutto lungo la tavola, le zucche intagliate sono le decorazioni che non possono mai mancare per Halloween.

Le zucche intagliate per Halloween

La zucca intagliata evoca l'immagine di Jack O'Lantern, simbolo per antonomasia di Halloween, e per realizzarla bastano un coltello affilato, un pennarello e un cucchiaio. Assicurarsi che la zucca non sia troppo morbida prima di tagliare la calotta superiore; col pennarello tracciare il tratto da incidere e svuotare la zucca della polpa. Disegnare occhi, bocca e naso terrificanti e riposizionare la calotta pr rendere la creare il vostro Jack O'Lantern casalingo.

Tovagliette a forma di zucca Coincasa

Teschi e ragnatele per una cucina da paura

Ricoprire la casa di ragnatele è sicuramente uno dei modi più semplici ed efficaci per creare una perfetta atmosfera da horror in casa. In cucina si può utilizzare tutto ciò che si rifà al tema spettrale e le ragnatele, fatte in genere di cotone artificiale elastico, sono ideali per decorare casa a tema Halloween.

Ragnatele ovunque per il 31 ottobre

Anche disseminare teschi per casa, in cucina, sul tavolo e le mensole, può essere un ottimo modo per aspettare la notte più terrificante dell'anno.

Teschi gonfiabili Flying Tiger

Lampade e luci led per illuminare la casa da brivido

Luci soffuse, candele e lampade dell'orrore sono il primo segnale di una decorazione a tema Halloween. Entrare in una casa da brivido vuol dire immergersi in un'atmosfera terrificante dove le luci rappresentano un elemento fondamentale.

Esistono diversi modi per decorare a tema horror con le luci, dai led a forma di zucca alle lampade a forma di fantasma fino anche ai semplici lumini disseminati ovunque.

Specchi con fantasmi per l'ingresso della casa

Che si voglia organizzare una festa a tema, un pranzo o semplicemente spaventare i propri familiari, le decorazioni a tema Halloween partono sin dall'ingresso di casa. Oltre una ghirlanda terrificante alla porta, si possono accogliere gli ospiti in un'atmosfera horror anche solo con fantasmi agli specchi dell'ingresso che faranno sobbalzare di paura anche i più coraggiosi.