Le pagelle beauty di Sanremo 2023: il trucco più bello è di Elodie, bocciata Anna Oxa

A cura di Federica Ambrogio

Dopo la terza serata della 73° edizione del Festival di Sanremo possiamo dire che dopo aver ascoltato le canzoni in gara e aver visto sul palco vestiti meravigliosi quest'anno anche i beauty look hanno lasciato a bocca aperta, chi per la meraviglia e chi per il dissenso. Dal cambio look di Chiara Ferragni che ha tagliato i capelli prima di salire sul palco dell'Ariston alle scintillanti Paola e Chiara, dal trucco magnetico e intenso di Elodie al look naturale di Madame. Il capello ramato di Lavante fa storcere ancora un po' il naso anche se lo indossa da mesi, e il trucco di Giorgia purtroppo non la valorizzava per niente. Ecco le nostre pagelle dei beauty look al Festival di Sanremo.

Il make up intenso di Chiara Ferragni: voto 10

Tanto amata quanto criticata sul palco dell'Ariston, il beauty look di Chiara Ferragni è stato uno dei più belli visti fin'ora. Il make up è stato curato dal suo fedele make up artist Manuele Mameli che ha creato per lei un trucco intenso concentrato sugli occhi, utilizzando le nuance del blu, del grigio e del nero realizando un trucco scintillante e magnetico. Incarnato curato nei minimi dettagli, creando una base viso omogenea e radiosa, mentre le labbra sono velate da un rossetto nude che ravviva il colore naturale delle labbra. Meraviglioso anche il colpo di scena del taglio di capelli, creato da Patti Bussa poco prima di salire sul palco del Festival di Sanremo.

Il beauty look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023

Lo sguardo delineato di Elodie: voto 9

Tra gli alti look più belli spiccano indubbiamente quelli indossato da Elodie. La cantante, truccata da Mr. Daniel ha scelto di valorizzare lo sguardo con linee grafiche che si allungano verso le tempie per la prima serata, mentre durante la terza serata ha scelto linee più morbide e sfumate, sempre nelle tonalità del nero intenso, illuminando anche il corpo con un olio effetto wet.

Il make up di Mr. Daniel per Elodie a Sanremo

I colori pastello di Mara Sattei: voto 8

Incarnato luminoso e satinato, labbra nude e un velo di colore cangiante ad enfatizzare lo sguardo. Il make up di Mara Sattei a Sanremo 2023, curato dal team Armani Beauty. Meraviglioso l'accenno di colore delicato realizzato sugli occhi utilizzando le nuance cangianti e luminose del verde, blu e argento.

Il beauty look di Mara Sattei a Sanremo

La naturalezza di Madame: voto 8

Tra i look più belli visti a Sanremo 2023 c'è anche quello di Madame, che ha sfoggiato outfit monocromatici durante le sue apparizioni: per lei Greta Agazzi ha voluto valorizzare la naturalezza, creando una base viso impercettibile e perfetta che ha reso il suo incarnato estremamente radioso e fresco. Lo sguardo è definito in modo minimal da linee delicate e leggere, così come le labbra dove è stato esaltato il colore naturale. Meraviglioso anche lo styling capelli realizzato da Camilla Crema: il movimento dello shag con frangetta sbarazzina valorizza perfettamente il volto della cantante.

Il look naturale di Madame

L'eleganza di Francesca Fagnani: voto 8

Co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo, la giornalista Francesca Fagnani ha calcato il palco dell'Ariston con un beauty look elegante e raffinato. Capelli sciolti e movimentati da morbide onde accompagnavano un make up intenso e luminoso sugli occhi che valorizzava il suo sguardo mettendolo in primo piano. L'incarnato luminoso e naturale era fresco e boonne mine, con un blush ton sur ton con il rossetto scelto per il trucco labbra.

Francesca Fagnani a Sanremo 2023

I look scintillanti di Paola e Chiara: voto 7

Regine del palco dell'Ariston con le loro performance anni '90 tipiche del duo riunitosi a Sanremo, Paola e Chiara hanno calcato il palco dell'Ariston con look intensi e scintillanti, con il volto tempestato di glitter. Per la terza serata del Festival il look creato da Letizia Maestri per MAC Cosmetics le ha rese due moderne sirene: occhi intensi definiti da smokey eyes magnetici e glitterati, abbinati a mermaid waves con effetto bagnato.

Paola e Chiara a Sanremo 2023

L'eye liner di strass di Paola Egonu : voto 7

Co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, Paola Egonu ha scelto un make up look semplice ma intenso e brillante. Il trucco, curato dal team Armani Beauty, mette in primo piano lo sguardo grazie a un gioco di luci ed ombre, di texture matte e luminose. La sfumatura di ombretto nero intenso che si allunga verso le tempie è stata valorizzata da un eyeliner ultra-luminoso grazie all’applicazione di strass lungo la rima cigliare superiore.

Lo sguardo in primo piano di Paola Egonu sul palco dell’Ariston

Il look anni '80 di Coma Cose: voto 7

I loro look stupiscono sempre: i Coma Cose, dopo aver annunciato il loro matrimonio, hanno calcato il palco dell'Ariston con un look dalle vibes anni '80: Francesca infatti ha scelto di pettinare all'indietro i suoi capelli biondo dorato con un effetto wet, concentrando poi l'attenzione sugli occhi con uno smokey eyes intenso nei toni del blu e del nero, con un tocco di luce dorata che illumina l'angolo interno dell'occhio.

Il focus sullo sguardo di Ariete: voto 7

Anche Ariete, una delle artiste GenZ più acclamate negli ultimi anni, sceglie il focus sullo sguardo per il suo primo Festival di Sanremo. Gli occhi sono infatti intensificati da sfumature nere e argento che illuminano lo sguardo con uno smokey eyes in chiave soft e sfumata. L'incarnato è naturale e luminoso e le labbra sono leggermente satinate.

Ariete sul palco dell’Ariston

Il look aggressive di Shari: voto 6

Il primo look portato da Shari sul palco dell'Ariston si abbinava perfettamente al suo outfit, ma non ci ha convinti del tutto. Eye liner grafico extra lungo e toni neutri per lo sguardo, scelti anche per le labbra che sono state vestite da un rossetto completamente opaco.

Il make up di Shari a Sanremo

I capelli ramati di Levante: voto 6

Che Levante sia sempre bellissima non ci sono dubbi: sul palco dell'Ariston è apparsa con gli occhi magnetici valorizzati da un eyeliner XL che colora tutta la palpebra, incarnato diafano e labbra velate da un colore leggero. A non convincerci non è il make up, ma i suoi capelli. Levante ha scelto da qualche tempo ormai di abbandonare il nero corvino per un arancione ramato davvero particolare, schiarendo anche le sopracciglia. Il risultato però non la valorizza al meglio. Peccato.

Il beauty look di Levante a Sanremo 2023

Anna Oxa con "l'impalcatura": voto 4

Non ci ha convinto il look di Anna Oxa, troppo artificiale e artefatto: la cantante sembra quasi rincorrere la sua giovinezza ostentando make up pesanti ad effetto mascherone. Un peccato visti i meravigliosi look sfoggiati proprio dalla stessa cantante sul palco del Festival di Sanremo durante le sue precedenti apparizioni.

Anna Oxa all’Ariston

Il make up blu di Giorgia: voto 3

Una delle cantanti più attese sul palco dell'Ariston era Giorgia, ma il suo beauty look non ha di certo colpito in modo positivo. Durante la prima apparizione ha sfoggiato un ombretto blu in abbinamento al suo outfit, ma invece di valorizzare lo sguardo induriva i tratti regalandole qualche anno di troppo. Poco definito anche l'incarnato che risulta piatto e poco luminoso. Non è andata meglio durante la sua seconda apparizione: capello raccolto e wet e toni del grigio e del nero hanno incupito ulteriormente il suo viso. Peccato.