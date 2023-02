Com’è Anna Oxa oggi: le foto delle trasformazioni e dei look dal primo Sanremo Quest’anno salirà per la sedicesima volta sul palco del Festival di Sanremo: Anna Oxa nel corso degli anni ha stravolto, e non poco, il suo look. Ecco le foto della sua trasformazione.

Sul palco dell'Ariston vedremo nuovamente Anna Oxa, 61 anni, in gara a Sanremo 2023 tra i big con la canzone “Sali (canto dell'anima)”. La cantante è una vera e propria pop star trasformista e ha partecipato a diverse edizioni del Festival di Sanremo proponendo look diversi: le sue trasformazioni l'hanno resa un'icona di stile, spesso provocatoria e all'avanguardia sulle tendenze. Tra i suoi look più celebri non possiamo dimenticare i capelli biondi cotonati e le chiome corvine, gli iconici look punk, rock ma anche gli outfit eleganti e sobri. Scopriamo attraverso le foto la trasformazione della cantante nel corso degli anni e l'evoluzione del suo look.

Il look punk di Anna Oxa: capelli corti neri, guanti di pelle e cravatta

L'esordio di Anna Oxa sul palco dell'Ariston nel 1978, che la vedrà arrivare 2° in classifica con la canzone "Un'emozione da poco" è un vero e proprio trionfo dello stile punk: capelli corti e sbarazzini, trucco grafico sugli occhi con eyeliner allungato e labbra scure, cravatta e guanti in pelle. Un look audace e deciso che rimarrà nella storia.

Anna Oxa cambia stile con i capelli biondi cotonati

Qualche anno dopo vediamo un nuovo look per Anna Oxa che sceglie il biondo platino. Dai capelli cotonati allo styling riccio destrutturato e naturale. Un colore di capelli che la cantante porterà spesso, alternando con colori più intensi e profondi.

Lo scandalo dell'ombelico scoperto e i capelli corti

Trasformista ma anche provocatoria: nel 1986 Anna Oxa calca il palco dell'Ariston con un capello cortissimo e biondo ma soprattutto fa scalpore indossando un abito total black con ombelico scoperto, che ispirerà nel 2022 il look indossato a Sanremo da Noemi. Un abito aderente con un taglio sul ventre e cappuccio che viene ricordato ancora oggi. L'outfit viene completato in quest'occasione con con un make up intenso con focus sugli occhi, con punto luce dorato in abbinamento a labbra glossy.

Anna Oxa con l’ombelico in mostra a Sanremo 1986

Anna Oxa nel 1989 con i capelli lunghi e biondi

Gli anni '80 per Anna Oxa sono caratterizzati dal capello biondo: dal taglio cortissimo al carrè fino ai capelli lunghi sfoggiati nel 1989 quando vince la 39° con la canzone "Ti lascerò" a fianco di Fausto Leali. I capelli della cantante in questa occasione sono di un biondo dorato e portati lisci e morbidi, con la riga laterale molto bassa. Il make up in quest'occasione è caratterizzato da toni molto chiari e luminosi.

I capelli biondi di Anna Oxa

Le foto di Anna Oxa con le mèches bicolore

Alle fine degli anni '90 Anna Oxa sceglie di ritornare ai capelli scuri, senza però abbandonare del tutto il biondo. Nel 1999 sul palco dell'Ariston con la canzone "Senza Pietà" sfoggia capelli lunghissimi con mèches bicolore che mixano colori scuri e intensi a un biondo chiaro e luminoso. È una delle prime volte che la cantante sfoggia una pelle abbronzata e non più diafana. Anche in quest'occasione la cantante fu provocatoria, con il tanga in mostra e pantaloni a vita ultra bassa.

Anna Oxa con le mèches bicolor

Capelli lunghi e neri: la trasformazione nel 2003

Anna Oxa sceglie ancora una volta di trasformarsi e all'inizio degli anni 2000 calca il palco dell'Ariston con capelli lunghissimi, riga centrale e chioma corvina. Un look elegante e raffinato esaltato dalla semplicità anche del make up, essenziale e minimal.

Il look con capelli lunghi e neri

Anna Oxa oggi, il ritorno del biondo platino

Per il ritorno sul palco dell'Ariston quest'anno Anna Oxa ha scelto di tornare al biondo chiarissimo, freddo e dal tocco argentato, con un taglio oltre le spalle spesso portato liscio e ordinato. La cantante completa il suo look con gli accessori, dai cappelli agli occhiali da sole ultra dark.