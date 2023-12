Come truccarsi per Natale 2023: tre make up da copiare con i consigli di Beatrice Gherardini Colori brillanti sugli occhi e intramontabili labbra rosse: sono i consigli di Beatrice Gherardini per un make-up natalizio di tendenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dicembre è il mese dei party, delle feste, delle riunioni di famiglia e delle cene aziendali. Con l'avvicinarsi del Natale le occasioni per brindare e ritrovarsi con amici, parenti e colleghi sono molteplici. E la fatidica domanda è sempre la stessa: cosa indossare? Uno dei temi più gettonati è lo sparkling, intramontabile tendenza che vede protagonisti paillettes, cristalli, strass e glitter: durante il periodo festivo tutti vogliono brillare! Vale anche per il make-up: quello natalizio per eccellenza è luminoso sugli occhi e ha come protagonista una nuance in particolare per le labbra. La make-up artist e beauty content creator Beatrice Gherardini ha pensato a qualche idea d'impatto e facile da realizzare, per uno sguardo da vera regina delle feste.

Make-up natalizio per eccellenza con labbra rosse

Dire Natale è dire rosso. Questa nuance è il vero must have intramontabile dei make-up natalizi. Anche Beatrice Gherardini ha confermato il trend, pensando a un make-up con questa tonalità in primo piano sulle labbra e occhi leggermente shimmer: "Ho pensato a un make-up nude ben sfumato sulla palpebra fissa: quindi ombretti marroncini, tendenti un po' al rossiccio, all'aranciato anche in base al colore dell'occhio. L'applicazione dell'ombretto shimmer color oro va solo sulla palpebra mobile. Così creiamo un trucco occhi semplice ma d'effetto, perfettamente natalizio, perché poi sulle labbra andiamo ad applicare un bel rossetto rosso dal finish matt, intenso, con labbra piene come vuole la tendenza di quest'inverno. È il make-up natalizio al 100%".

Instagram @rabanne

Eyeliner rosso per chi vuole osare

Chi dice che il rosso si può usare solo sulle labbra? Il secondo make-up proposto da Beatrice Cherardini vede questa nuance protagonista sì, ma sugli occhi, grazie all'eyeliner: "Per un look davvero audace si può usare un eye liner grafico bello intenso rosso con matita verde nella rima esterna inferiore dell'occhio. È molto natalizio questo abbinamento. Poi si possono aggiungere dei glitter sulla palpebra mobile e anche qui rossetto rosso, per riprendere il colore dell'eyeliner. Al posto dell'eyeliner rosso si può usare anche un qualsiasi rossetto, prelevandolo con un pennellino apposito, da fissare poi con un ombretto rosso o con della cipria".

Leggi anche Sul Lungomare di Pozzuoli la grande ruota panoramica per il Natale 2023

Shiseido

Eyeliner grafico per uno sguardo magnetico

Per chi ama puntare su uno sguardo magnetico e accattivante, capace di attirare subito l'attenzione, l'eyeliner è un vero e proprio alleato. Questo prodotto può essere usato in molteplici modi e chi ha un po' più di dimestichezza e ama osare, può puntare su un make-up grafico, una tecnica che valorizza moltissimo gli occhi.

Instagram @we.makeup

Per Natale si può pensare a un'idea di questo tipo: "Ho pensato a un eyeliner grafico molto strong che segue anche la palpebra mobile, che evidenzia l'occhio. L'ho abbinato a ombretto argento, ma solo sulla palpebra mobile e al centro. Anche in questo caso aggiungerei un bel rossetto rosso. Immancabile il mascara abbondante, che non può mancare! Questo make-up può essere anche rivisitato leggermente: dopo l'eyeliner, all'inizio della piega dell'occhio verso l'angolo interno consiglio di applicare con un pennellino angolato piccolo un po' di ombretto nero e di sfumarlo poi con l'ombretto grigio. Questo rende tutto più naturale. In questo modo creiamo un allungamento dalla parte esterna ed evidenziamo la palpebra, ingrandendo l'occhio".

Instagram @we.makeup