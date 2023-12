Come truccarsi a Capodanno 2024: le tendenze make-up e i consigli di Beatrice Gherardini Rossetti rosso fuoco e ombretti shimmer oppure metallizzati: sono i consigli di Beatrice Gherardini per il perfetto make-up di Capodanno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 2023 volge al termine: è arrivato il tempo di salutarlo e accogliere l'anno nuovo. In questi giorni tutti sono alle prese con la fatidica domanda: "Cosa fai a Capodanno?". Dunque fervono i preparativi per organizzare la notte di San Silvestro al meglio. Chi parte per la montagna, chi non rinuncia al cenone in famiglia davanti a una bella tavola apparecchiata, chi vuole ballare in pista tutta la notte: le opzioni non mancano. Ma come vestirsi per la serata? Il rosso resta il colore per eccellenza delle feste, la nuance calda intramontabile che regna sovrana sia a Natale che a Capodanno. E per quanto riguarda il make-up? Ecco i consigli della make-up artist e content creator Beatrice Gherardini per un beauty look impeccabile.

Come abbinare oro e argento

Oro e argento fanno pensare subito all'allegria delle feste! Gli ombretti shimmer sono il must have di Capodanno e usare l'uno o l'altro dipende molto dal gusto personale. Ovviamente ci si deve sentire a proprio agio, quando ci si trucca o ci si fa truccare. Eppure per avere una linea guida ci si può affidare all'armocromia, che fornisce degli strumenti utili per capire quali nuance si abbinano meglio al proprio incarnato, ai propri colori di capelli e occhi. Anche per Beatrice Gherardini il consiglio è quello di prediligere ciò che piace soggettivamente, senza farsi troppo condizionare dalla stagione cromatica di appartenenza.

Make-up Nabla

Vietato passare inosservati con l'effetto metallico

Gli ombretti metallici rendono speciale e prezioso il make-up e non potevano mancare nelle proposte di Capodanno di Beatrice Gherardini, che ha pensato ha qualcosa di grande impatto visivo (ma facile da realizzare): "Ombretto marrone sulla palpebra fissa e sfumato leggermente anche sulla palpebra mobile, solo esternamente non verso l'interno abbinato a uno shimmer verde leggermente metallizzato: solo nell'angolo interno un ombretto oro. Questo è perfetto per gli occhi marroni".

Make-up MULAC

Lo smokey eyes è intramontabile

Lo smokey eyes è una tecnica che non passa mai di moda e che garantisce il cosiddetto effetto wow. Il colore parte dalla rima superiore dell'occhio e viene steso fino alla piega, ma variando in intensità: la sfumatura dona profondità e tridimensionalità allo sguardo.

Make-up Natasha Denona

È l'ideale soprattutto per eventi serali e ovviamente per la notte di San Silvestro nello specifico: "Si può realizzare coi colori classici: grigio, nero, marrone, impreziosendo con colori metallizzati. Oppure si può puntare su colori che generalmente non si usano per questa tecnica, come un prugna tendente al viola abbinato all'oro nell'angolo dell'occhio interno. Questo è perfetto per chi ha gli occhi verdi, perché fa uscire molto il colore naturale".

Make-up Astra

Le labbra rosse sono il trend delle feste

Proprio come a Natale, anche a Capodanno resiste il trend del rosso, il colore per eccellenza di queste ricorrenze. I rossetti liquidi sono il must have perfetto per essere impeccabili tutta la serata, perché garantiscono una durata di diverse ore.

Instagram @aleksandra.k_makeup

Anche a San Silvestro, quindi, il make-up per eccellenza è quello con labbra strong in primo piano: "Vincono le nuance intense per labbra piene, non molto naturali. Ma non solo il rosso: è consigliato anche il fucsia, per chi preferisce giocare coi colori".