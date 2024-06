Chiara Ferragni prima e dopo il trucco: la trasformazione con la tinta labbra color nude

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni sta attraversando un momento difficile sia sul privato che per quanto riguarda la sfera lavorativa. Dopo la separazione da Fedez, ancora solo ufficiosa, in alcune storie su Instagram, l'influencer ha dichiarato di essere pronta a iniziare questa seconda fase della sua vita. Dopo un comunicato diffuso da Fenice e TBS Crew, l'imprenditrice si separa anche dal manager Fabio Damato, che a lungo ha ricoperto il ruolo di Direttore Generale delle società di Ferragni e che oggi risulta indagato come lei per il reato di truffa aggravata. Nel frattempo i due ex coniugi continuano a restare al centro del gossip: Fedez è stato fotografato insieme alla nuova fidanzata Garance Authié, mentre non si placano i rumors su un possibile flirt tra Chiara Ferragni e il rapper Tony Effe. L'influencer, però, si concentra moltissimo anche sulle nuove tendenze beauty e non solo.

Chiara Ferragni, la tinta nude è un must

In queste giornate così particolari, Chiara Ferragni non manca di farsi vedere al naturale sui social: in pigiama mentre gioca con Paloma, il cane dei Ferragnez rimasto con lei nell'attico di City Life, oppure in casa mentre si prepara per uscire. Nelle storie Instagram, Ferragni ha condiviso con i suoi fan un "prima e dopo" il trucco, o meglio prima e dopo l'applicazione del rossetto.

Nel video condiviso sui social, l'infuencer ha promosso uno dei kit labbra del suo brand mostrandosi prima struccata, con soltanto un po' di mascara sulle ciglia, mentre subito dopo le sue labbra sono colorate con una tinta nuda e i capelli sono sciolti. Un sorriso finale fa sperare i fan di Ferragni, da diverse settimane e mesi molto preoccupati per il periodo complesso che l'influencer sta attraversando.

