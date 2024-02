Chiara Ferragni e Vittoria con la stessa acconciatura, sono due “treccine girlz” Chiara Ferragni si diverte a giocare coi capelli di Vittoria, a realizzare per lei delle acconciature. Stavolta ha optato per delle trecce uguali alle sue. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni e la piccola Vittoria

Un anno fa di questi tempi Chiara Ferragni era alle prese con la sua avventura sanremese, alla co conduzione del Festival accanto ad Amadeus. Quest'anno la situazione è molto diversa e quel clima di novità e festa non c'è più. L'imprenditrice è alle prese con lo scandalo che l'ha investita ormai più di un mese fa e che sta avendo non poche ripercussioni sulla sua vita professionale e sulla sua reputazione online che ha molto risentito della crisi. Oltre all'accusa di truffa aggravata, risultano compromessi diversi rapporti di lavoro, perché uno dopo l'altro diversi partner commerciali l'hanno abbandonata, per ultima Pigna. L'influencer si è rifugiata nel calore della famiglia per affrontare e superare questo momento delicato.

Chiara Ferragni si gode la quotidianità familiare

Sul fronte lavorativo è chiaro che Chiara Ferragni non se la passi benissimo, date le recenti vicissitudini che la vedono coinvolta in prima persona. L'imprenditrice ha drasticamente ridotto la sua presenza online, ma sta riprendendo in mano i social gradualmente, mostrandosi soprattutto in compagnia della famiglia. Anche dal punto di vista della vita privata, però, secondo i rumors ci sarebbero dei problemi. Non è sfuggita l'assenza dell'imprenditrice al compleanno del suocero. E Fedez è volato a Miami da solo.

Vittoria Lucia Ferragni

Aria di crisi? Sicuramente, ora sono i figli il vero punto fermo nella vita dell'influencer. Leone e Vittoria sono la sua ragione di vita e da quando è esploso il caso Balocco sono sempre più presenti sui suoi social. Trascorre con loro gran parte delle sue giornate e questa potrebbe essere anche una ponderata strategia di comunicazione, volta a recuperare credibilità innanzitutto come donna e madre, per poi riaffermarsi nel lavoro.

Chiara Ferragni

Nelle scorse ore, Chiara Ferragni si è divertita a giocare con la piccola Vittoria, ad acconciarle i capelli come i suoi. Eccole quindi entrambe con le trecce, due "treccine girlz" come ha scritto l'imprenditrice sui social portando i fan e i follower nella sua intimità familiare, mostrandosi in un momento di quotidianità casalinga coi due bimbi.