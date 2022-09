Belén si rilassa prima del ritorno a lavoro: cura la sua bellezza con maschera viso e bagno di sale Belén Rodriguez si sta preparando per tornare a lavorare a pieno ritmo dopo le vacanze. A poche ore dalle nuove registrazioni di Tu Sì Que Vales si è data al relax tra bagni di sale e maschere viso.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2022 è stata molto speciale per Belén Rodriguez: ha segnato il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, l'ex marito con il quale ha messo al mondo il suo primo figlio Santiago. I due si erano lasciati in pieno lockdown, sono rimasti a lungo separati, tanto che l'argentina ha avuto la seconda figlia Luna Marì da Antonino Spinalbese, ma oggi sono tornati a essere innamoratissimi e affiatati. Dopo aver tenuto a lungo nascosta la relazione, sono usciti allo scoperto durante una vacanza in barca e da allora non hanno più avuto paura di mostrarsi in coppia sui social. Dopo aver passato le vacanze fianco a fianco con i figli, ora per loro è arrivato il momento di ricominciare a lavorare: se il conduttore è volato a Venezia per il Festival del Cinema, la showgirl si sta dando al totale relax prima di ricominciare a registrare Tu Sì Que Vales.

I segreti di bellezza di Belén Rodriguez

Non è la prima volta che Belén si serve dei social per rivelare ai followers i suoi segreti di bellezza, già lo aveva fatto prima dell'estate quando si era mostrata alle prese con un originale trattamento per vantare una pancia piatta e scolpita dopo due gravidanze. Ora che sta per ricominciare a lavorare a pieno ritmo ha bisogno di rilassarsi ed è proprio per questo che si è concessa un bagno di sale in una maxi vasca da bagno. L'argentina si è immortalata senza veli in acqua, anche se ha fatto un primo piano solo sulle gambe, e nella didascalia ha scritto semplicemente "Bagno di sale e letto", a prova del fatto che essere riposate è il primo step per prendersi cura del proprio splendore.

Belén fa il bagno di sale

Belén in versione "mummia"

Poco dopo la Rodriguez si è scattata un selfie in primo piano, apparendo quasi irriconoscibile con una maschera total white sul viso, utile a rendere la pelle idratata e luminosa. Niente make-up sofisticati e filtri, la showgirl si è mostrata al naturale con una patina di crema molto doppia sul volto. Ha tenuto scoperti solo occhi, bocca e narici, tenendo le palpebre chiuse, così da amplificare ancora di più l'effetto relax. Anche qui ha aggiunto una didascalia ad hoc, anche se questa volta ha preferito essere ironica paragonandosi a una mummia. A questo punto, dunque, Belén sembra essere prontissima per tornare a lavorare con un aspetto raggiante e luminoso.

